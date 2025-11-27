Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Cuộc đua vote Anh Trai Say Hi: NEGAV - Vũ Cát Tường trụ vững, Buitruonglinh - B Ray hóa "hắc mã"

Lan Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau 24 giờ, bảng xếp hạng chung kết "Say Hi" 2025 có sự thay đổi. Trong đó, NEGAV tiếp tục giữ vững ngôi đầu, nhiều gương mặt khác đang bứt phá vào Best 5.

Chỉ sau 24 giờ cập nhật, bảng xếp hạng bầu chọn Chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025 đã ghi nhận sự thay đổi, làm “nóng” thêm cuộc đua Best 5. Trong lần cập nhật mới nhất vào khung giờ 11h00 ngày 27/11, NEGAV tiếp tục là cái tên giữ vững vị trí dẫn đầu với 470.021 phiếu, thể hiện sức mạnh bền bỉ của fanclub trong đường đua quyết liệt này.

anh-14.png
Các EMBES (FC NEGAV) vẫn không ngừng triển khai các chiến dịch kêu gọi bình chọn trên nền tảng Threads, nhằm củng cố ngôi Quán quân cho thần tượng.

Không chịu kém cạnh, Vũ Cát Tường cũng tạo bất ngờ với cú bứt phá ngoạn mục: lượng phiếu tăng từ 155.931 lên 326.372, dù vẫn còn cách ngôi quán quân khoảng 100.000 phiếu nhưng cho thấy fanclub của giọng ca cũng đang dốc toàn lực vào cuộc đua.

586581588-1393975012086799-6034497702304071090-n.jpg
Vũ Cát Tường giữ vững vị trí số 2 sau lần cập nhật mới nhất, có dấu hiệu tăng tốc mạnh mẽ trên đường đua.

Cú bứt tốc ấn tượng nhất trong bảng xếp hạng thuộc về buitruonglinh, khi nam ca sĩ bất ngờ bứt phá từ hạng 5 lên hạng 3 với 291.876 phiếu. Trước đó, buitruonglinh đã lên tiếng bày tỏ mong muốn góp mặt vào Top 5 khi khán giả vô tình bắt gặp khoảnh khắc thú vị: Nam ca sĩ đi xem tarot để biết "trước tương lai".

anh-13.png
Buitruonglinh bứt tốc bất ngờ.

Trong lần cập nhật trước, buitruonglinh đứng sau Mason Nguyễn và CONGB, nhưng cú "lội ngược dòng" đã đẩy hai người em cùng team Hermosa xuống vị trí 4 và 5 lần lượt với 194.410 và 193.992 phiếu, chênh nhau chỉ khoảng 500 phiếu, cho thấy mức độ cạnh tranh gay cấn. Đáng chú ý, dù bảng xếp hạng có thay đổi, Mason Nguyễn và CONGB vẫn luôn đứng kề nhau.

591125879-17853455946582035-8349386973070303432-n.jpg
Cả hai là đôi bạn thân ngoài đời và khi lên BXH vẫn "chúng mình có nhau" qua mỗi lần cập nhật số liệu.

Bên cạnh đó, B Ray áp sát Top 5, leo lên vị trí thứ 6 với 174.958 phiếu. Sự thăng hạng của B Ray vô tình chia cắt màn “giữ chuỗi” của nhóm Hermosa, khi trước đó, Sơn.K và ba thành viên còn lại đứng sát nhau trong BXH, nhưng hiện tại Sơn.K đã rơi xuống hạng 7 với 149.865 phiếu.

anh-15.png
B Ray tham vọng chia cắt "đôi uyên ương" Mason Nguyễn và CONGB.

Nhìn chung, sau 24 giờ, sự chênh lệch giữa Top 7 và các thí sinh còn lại vẫn khá lớn, khi sau hạng 7 Sơn.K là Ryn Lee với 79.573 phiếu, Vương Bình vươn lên hạng 9 với 64.747 phiếu - tăng 2 bậc so với lần cập nhật trước, và Ngô Kiến Huy tụt xuống hạng 10 với 60.369 phiếu.

gg-map-2.png
Sự chênh lệch đáng kể giữa Top 7 và Top 8 vẫn là chủ đề thu hút thảo luận.
582586480-1159414119655435-4428832559894131792-n.jpg
Vương Bình có tiềm năng trở thành “hắc mã” khi bất ngờ tăng lên hai hạng.

Những biến động liên tục không chỉ tạo kịch tính cho người hâm mộ Anh Trai Say Hi 2025 mà còn đặt ra bài toán chiến lược cho các fanclub. Việc lên kế hoạch kêu gọi bình chọn, tận dụng "thời điểm vàng" và tổ chức các chiến dịch online chính là chìa khóa giúp thần tượng bứt phá trên bảng xếp hạng.

Cuộc đua Chung kết Anh Trai “Say Hi” 2025 không chỉ là thử thách về lượng phiếu mà còn là minh chứng cho sự gắn kết, chiến lược và niềm đam mê của fan - những nhân tố quyết định cho chiến thắng cuối cùng của các thần tượng.

589226276-889615730296790-8916272800713803427-n.jpg
Lan Anh
#bầu chọn #chung kết #Say Hi #NEGAV #Vũ Cát Tường #Buitruonglinh #fanclub

Xem thêm

Cùng chuyên mục