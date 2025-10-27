Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cùng bị lộ ảnh chưa chỉnh sửa nhưng Trấn Thành và Hà Anh Tuấn có phản ứng trái ngược

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Không hẹn mà gặp, cả Trấn Thành và Hà Anh Tuấn đều bị lộ những tấm ảnh muốn giấu nhẹm. Nhưng cách hai sao nam đối mặt mới khiến khán giả chú ý.

tran-thanh-6.jpg

Hà Anh Tuấn vừa tổ chức đêm nhạc riêng tại nhà hát nổi tiếng Dolby Theatre (Mỹ), một thành tích rất đáng tự hào với ca sĩ Việt Nam. Thế nhưng mọi sự chú ý của khán giả không phải việc Hà Anh Tuấn trình diễn như thế nào, concert thành công ra sao mà chỉ tập trung vào một bộ trang phục mà nam ca sĩ đã mặc.

tran-thanh-1.jpg

Hà Anh Tuấn chọn mặc đồ của NTK người Mỹ gốc Việt Peter Đỗ, nổi tiếng với những bộ vest có phần lưng được cắt khoét rất độc đáo. Khi nhìn người mẫu mặc, netizen đều tấm tắc khen thiết kế táo bạo nhưng đến lúc Hà Anh Tuấn xuất hiện trên sân khấu, khán giả đều sửng sốt ngỡ ngàng vì quá bất ổn.

tran-thanh-10.jpg
tran-thanh-13.jpg

Nhìn phía trước, bộ vest đầy lịch lãm và rất hợp với phong cách của Hà Anh Tuấn nhưng khi nam ca sĩ quay lưng lại, thiết kế khoét lưng đã làm lộ vóc dáng mũm mĩm của anh.

tran-thanh-11.jpg

Trước vô số bình luận của cư dân mạng, Hà Anh Tuấn không phản hồi gì về loạt ảnh gây xôn xao. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ chỉ chia sẻ về hạnh phúc, tự hào khi tổ chức đêm diễn thành công.

tran-thanh-9.jpg

Còn Trấn Thành cũng liên tục bị lộ thân hình tròn trịa trong chương trình Running Man. Các trò chơi vận động đã khiến Trấn Thành không thể che được điều mà anh muốn giấu bấy lâu nay. Thậm chí netizen còn thích thú với khoảnh khắc Diệu Nhi mắt tròn mắt dẹt phát hiện ra chiếc bụng mỡ của đàn anh.

tran-thanh-8.jpg

Khác với Hà Anh Tuấn, Trấn Thành đã vui vẻ tự nhận mình là “con bò biển” như cách mà cư dân mạng gọi vui. Nam MC than thở ê kíp Running Man “quá tàn tệ” khi không vẽ hình gì đó để che chắn thân hình phì nhiêu của mình. Trấn Thành còn thú nhận anh suy sụp khi cả thế giới tập trung vào cái bụng mỡ.

tran-thanh-4.jpg

Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành bị lộ vóc dáng thật, và lần nào nam MC cũng chọn cách tự bóc phốt chính mình, biến câu chuyện tưởng nặng nề lại trở nên nhẹ nhàng hài hước.

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
