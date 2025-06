Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền phủ nhận lời khai được biếu tiền để ký văn bản

TPO - Quá trình điều tra bị can Nguyễn Mạnh Quyền (Chủ tịch Công ty CP Y Dược LanQ) và đồng phạm khai "đã đưa 40 triệu đồng cho ông Nguyễn Thế Thịnh (Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế) để nhờ ông này ký văn bản" cho công ty này được tự tổ chức đấu thầu năm 2019. Do đó, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, nhưng cơ quan tố tụng kiến nghị xem xét xử lý về mặt hành chính đối với ông Toàn.

Trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Y Dược LanQ, Công ty CP Dược Sơn Lâm, cơ quan truy tố quy kết, 23 bị can phạm các tội "Đưa hối lộ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ" với tổng tiền hơn 70 tỷ đồng.

Đến nay, ngoài nhóm bị can bị truy tố, Viện KSND Tối cao xác định, có một số đối tượng liên quan.

Cụ thể, tháng 9/2019, bị can Phạm Văn Cách (Chủ tịch Công ty CP Dược Sơn Lâm) chỉ đạo thuộc cấp Lê Văn Tình, trao đổi, nhờ ông Nguyễn Cao Toàn (Giám đốc Công ty CP Dược Nam Hà chi nhánh Nam Định) giúp sử dụng pháp nhân Công ty CP Dược Nam Hà nộp hồ sơ tham gia đấu thầu gói thầu 126 vị thuốc cổ truyền do Công ty CP Y Dược LanQ tổ chức, với vai trò “quân xanh” nhằm tạo sự khách quan trong công tác đấu thầu.

Viện Kiểm sát cho rằng, do ông Nguyễn Cao Toàn không biết mục đích Công ty CP Y Dược LanQ, tổ chức đấu thầu để chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội, không được hưởng lợi; hành vi của ông Toàn không trực tiếp dẫn đến hậu quả bảo hiểm xã hội bị thiệt hại. Do đó, không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự nhưng kiến nghị xử lý hành chính ông Toàn.

Với ông Nguyễn Thế Thịnh (Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế), quá trình điều tra bị can Nguyễn Mạnh Quyền (Chủ tịch Công ty CP Y Dược LanQ) và bị can Nguyễn Thủy Kim trình bày "đã đưa 40 triệu đồng cho ông Thịnh để nhờ ông này ký văn bản" tạo điều kiện cho Công ty CP Y Dược LanQ được tự tổ chức đấu thầu năm 2019. Tuy nhiên, ông Thịnh không thừa nhận việc này.

Theo cơ quan tố tụng, ngoài lời khai, không có tài liệu chứng cứ chứng minh ông Thịnh nhận tiền. Việc Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, ký văn bản theo đề nghị của Công ty CP Y Dược LanQ là không trái quy định pháp luật nên không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự ông Thịnh.

Tiếp tục truy thu các khoản tiền bất chính

Liên quan việc nhận "lợi ích" trong vụ án, cơ quan truy tố quy kết bị can Nguyễn Mạnh Quyền chiếm đoạt 18,1 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang. Giai đoạn điều tra tự nguyện nộp 2 tỷ đồng, phải nộp thêm 16,1 tỷ đồng.

Bị can Lê Văn Tình (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Dược Sơn Lâm) nhận hơn 4,1 tỷ đồng từ các bị can Tống Viết Phải (cựu Tổng giám đốc Công ty CP dược thiết bị y tế Đà Nẵng), Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) để đưa cho cá nhân có thẩm quyền tại Sở Y tế Đà Nẵng, Sở Y tế Tây Ninh. Do bị can Tình sau khi nhận tiền chưa đưa cho ai, phải nộp sung công quỹ Nhà nước.

Trong hơn 47,1 tỷ đồng nhận hối lộ của bị Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM), cơ quan truy tố xác định, cuối năm 2023, Lộc đưa 9 tỷ đồng cho cấp dưới nộp vào tài khoản ngân hàng bà Bùi Thị Thanh Hương (con dâu bị can Phạm Văn Cách). Giai đoạn điều tra, Hội Đông y TP HCM đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an hơn 14,7 tỷ đồng để khắc phục cho sai phạm của bị can Lộc.

Như vậy, cựu Viện trưởng Viện y dược học dân tộc TP HCM, còn phải nộp thêm 25,4 tỷ đồng.

Đối với số tiền 358 triệu đồng bị can Tống Viết Phải nhập quỹ phục vụ đối ngoại và chi bồi dưỡng cho nhân viên Công ty Dược Đà Nẵng có nguồn gốc từ chi phí hoa hồng của Công ty CP Dược Sơn Lâm, Viện kiểm sát cho rằng bị can Tống Viết Phải, có trách nhiệm nộp sung quỹ Nhà nước.

Bị can Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng, đã nộp lại 6 tỷ đồng, cần tiếp tục truy thu hơn 4 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng tài chính kế toán, Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng, mới nộp hơn 355 triệu đồng, còn 1,4 tỷ đồng.