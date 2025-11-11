Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh khai thuế

Ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế Thành phố Hà Nội cho biết ngay khi nhận chỉ đạo từ Bộ Tài chính và Cục Thuế, Thuế thành phố Hà Nội đã chủ động tham mưu UBND TP ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán trên địa bàn thành phố và tham mưu UBND ban hành Công văn chỉ đạo các Sở ban ngành và UBND các phường, xã.

Trước đó, Thuế thành phố đã ký kết Quy chế phối hợp và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý thuế giữa Thuế thành phố và 126 UBND xã phường. Trên cơ sở đó, Thuế thành phố ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp hỗ trợ Hộ kinh doanh với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, bảo đảm đồng bộ, thông suốt từ thành phố đến các cấp cơ sở.

Năm 2024 được xem là bước đệm quan trọng để ngành Thuế nói chung và Thuế TP Hà Nội nói riêng triển khai đổi mới mô hình quản lý đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Việc triển khai thành công Đề án 06 của Chính phủ đã tạo cơ sở kết nối, chia sẻ thông tin dữ liệu dân cư, giúp cơ quan Thuế xây dựng được cơ sở dữ liệu riêng về hộ, cá nhân kinh doanh, từng bước quản lý điện tử, chi tiết theo từng địa bàn. Cùng với đó, Đề án Thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh triển khai trên toàn Thành phố đã mở ra cơ hội để hộ kinh doanh tiếp cận các giải pháp số, chuyển đổi từ phương thức kinh doanh truyền thống sang hiện đại. Những hoạt động này đã góp phần tạo cơ sở dữ liệu, nền tảng công nghệ và nhận thức xã hội quan trọng để triển khai giai đoạn chuyển đổi toàn diện trong năm 2025.

Những tháng đầu năm 2025, Hà Nội tập trung triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh” theo Quyết định 420/QĐ-TCT ngày 28/02/2025 của Tổng cục Thuế trước sắp xếp (nay là Cục Thuế).

Quy định mới về việc áp dụng thực hiện hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được ban hành trong thời gian ngắn và gấp có những có khó khăn, thách thức nhất định nhưng lại là cơ hội để cơ quan Thuế tiếp tục triển khai sâu rộng đến hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng thực hiện và bắt đầu những bước chuyển đổi đầu tiên trong quá trình xây dựng một mô hình quản lý đáp ứng yêu cầu minh bạch, hiện đại, đúng thực tế kinh doanh. Mặc dù được triển khai trong thời gian ngắn, quy định mới này đã được Thuế TP Hà Nội tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình này, ngoài việc tổ chức hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ, kết nối cùng các nhà cung cấp giải pháp, các cán bộ thuế còn bám sát từng địa bàn, hướng dẫn, hỗ trợ, tư vấn, giải đáp vướng mắc khi sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Song song với đó, nhiều chiến dịch hỗ trợ và chuyển đổi số toàn diện được phát động như: chiến dịch “45 ngày đêm chuyển đổi số”, “90 ngày làm sạch dữ liệu” đã giúp đồng bộ thông tin, tạo tiền đề cho “60 ngày cao điểm chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai” đang được triển khai trên toàn Thành phố.

Kết quả đến nay đã có 14.049 hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, trong đó 9.087 hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng tự nguyện đăng ký sử dụng; Trên 85% người nộp thuế đã cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, phục vụ việc kê khai, nộp thuế điện tử và kết nối dữ liệu với cơ quan Thuế. Những kết quả này thể hiện quyết tâm cao và nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thuế Thủ đô, góp phần tạo tiền đề vững chắc cho việc chuyển đổi mô hình quản lý thuế hiện đại, minh bạch và công bằng.

Thuế Thành phố Hà Nội đã xây dựng Kế hoạch triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai và chuyển đổi lên doanh nghiệp, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, cách thức triển khai, chia thành 3 nhóm hỗ trợ (nhóm 1 có mức doanh thu từ 200 triệu đồng/năm trở xuống; nhóm 2 có mức doanh thu trên 200 triệu đồng/năm đến 03 tỷ đồng/năm; nhóm 3 có mức doanh thu trên 03 tỷ đồng/năm) với 07 nhóm giải pháp chủ đạo.

Cụ thể: Giải pháp 1. Hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí; Giải pháp 2. Cung cấp phần mềm, công nghệ hỗ trợ miễn phí; Giải pháp 3. Tăng cường kênh tương tác và hỗ trợ đa tầng; Giải pháp 4. Khảo sát thực trạng và nhu cầu từng hộ; Giải pháp 5. Phối hợp nhà cung cấp giải pháp công nghệ – hỗ trợ không phát sinh chi phí; Giải pháp 6. Phối hợp hiệp hội nghề nghiệp để tập huấn, hướng dẫn; Giải pháp 7. Đồng hành xuyên suốt – mô hình “1 cán bộ – 1 nhóm hộ kinh doanh”) tương ứng theo hướng dẫn của cơ quan Thuế tại các kênh thông tin chính thức (Zalo, Facebook, Youtube, Website, Tiktok.