Cục Đăng kiểm hứa chấn chỉnh vụ bắt lỗi xe một đèn lùi không sáng

TPO - Liên quan đến phản ánh của tài xế về việc ôtô nguyên bản bị trượt đăng kiểm vì chỉ có một đèn lùi, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải khẳng định sẽ chỉ đạo chấn chỉnh.

Một lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, qua thông tin báo chí và mạng xã hội phản ánh câu chuyện bị từ chối đăng kiểm với lý do xe có một bên đèn lùi không sáng, dù đây là thiết kế nguyên bản của hãng tại Nghệ An.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định sẽ có văn bản gửi các trung tâm đăng kiểm cả nước để chấn chỉnh việc bắt lỗi xe nguyên bản một đèn lùi.

Nói về trường hợp xe nguyên bản chỉ có một đèn lùi, đại diện Cục Đăng kiểm cho rằng thiết kế này không mới và thời gian qua vẫn được đăng kiểm bình thường. Nếu việc tài xế phản ánh trên mạng xã hội là đúng, đây có thể là sự hiểu lầm hoặc sai sót cá nhân của một đăng kiểm viên.

Trước đó, vào đầu tháng 2/2023 anh T - chủ xe Hyundai Kona có đưa xe đến một Trung tâm Đăng kiểm ở Nghệ An để tiến hành kiểm định xe. Sau khi đăng kiểm, anh được thông báo xe Kona của bản thân bị từ chối đăng kiểm do sai phạm nhiều hạng mục. Trong đó, đáng chú ý có lỗi: "đèn lùi bên lái không sáng". Tương tự anh T, một số chủ xe khác đang sở hữu xe Hyundai Kona, Ford EcoSport, Hyundai Tucson… cũng bị "trượt" đăng kiểm do xe chỉ sáng một đèn lùi.

Tuy nhiên, tương tự anh T, các chủ xe khác đều lý giải đây là thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất và không bị thay thế, sửa chữa hay "độ" thêm, vì vậy không thể xem đây là lỗi khiếm khuyết khiến xe không thể đăng kiểm. Vấn đề này đã tạo ra không ít ý kiến tranh cãi trong các hội nhóm trên mạng xã hội của những người dùng ô tô

Thực tế hiện nay, một số dòng ô tô như: Hyundai Kona, Ford EcoSport, Hyundai Tucson… khi người lái thực hiện các thao tác lùi xe, chỉ có 1 đèn lùi phát sáng. Các chủ xe Hyundai Kona, Ford EcoSport, Hyundai Tucson… cho rằng đây là thiết kế nguyên bản của nhà sản xuất. Trong khi các chủ xe khác lại cho rằng đây có thực sự là thiết kế nguyên bản và nếu không phải khiếm khuyết, tại sao nhà sản xuất lại thiết kế như vậy.

Theo tìm hiểu, cụm đèn lùi trên xe thường được thiết kế phía sau xe. Trên nhiều mẫu xe, loại đèn này thường được thiết kế có kích thước nhỏ hơn so với đèn hậu, đèn xi-nhan. Đèn lùi chỉ bật sáng khi người lái vào số lùi, do đó nhiều tài xế thường không để ý hoặc không thể biết tình trạng đèn lùi trên xe có sáng đủ cả hai đèn hay không.