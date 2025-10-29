Cửa nào cho Việt Nam lọt Top '7 kỳ quan thành phố tương lai'?

New7Wonders, tổ chức quốc tế từng ghi danh Vịnh Hạ Long vào danh sách “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới của thế giới”, chuẩn bị khởi động chiến dịch toàn cầu mang tên “7 Wonders of Future Cities” (7 Kỳ quan Thành phố Tương lai). Liệu Việt Nam có thể một lần nữa được vinh danh, với một đô thị mang tầm vóc thời đại?

Cuộc đối thoại toàn cầu về những “kỳ quan thời đại mới”

Ra đời từ năm 2001, New7Wonders đã tạo nên một hiện tượng văn hóa toàn cầu khi khởi xướng các chiến dịch bình chọn những biểu tượng của nhân loại: Từ “7 Kỳ quan Thế giới mới” (2007) gồm Vạn Lý Trường Thành, Đấu trường La Mã, Taj Mahal… đến “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới” (2011) với Vịnh Hạ Long của Việt Nam sánh vai cùng rừng Amazon, thác Iguazu hay đảo Jeju…

Năm 2014, tổ chức tiếp tục mở rộng khái niệm “kỳ quan” sang lĩnh vực đô thị, vinh danh 7 thành phố kỳ quan mới như Havana, Kuala Lumpur hay Doha,… những nơi hội tụ giữa bản sắc và hiện đại, giữa con người và công nghệ.

Chiến dịch “7 Wonders of Future Cities - 7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” sẽ mở cổng đăng ký vào ngày 31/10/2025

Tính đến nay, các chiến dịch của New7Wonders đã thu hút hơn hàng trăm triệu lượt bình chọn trên toàn cầu, mang lại hàng tỷ USD giá trị quảng bá du lịch, văn hóa và hình ảnh quốc gia cho các điểm đến được tôn vinh. Với quy trình minh bạch và sức lan tỏa truyền thông mạnh mẽ, New7Wonders được xem là một trong những nền tảng tạo ảnh hưởng sâu rộng nhất trong việc định hình “danh xưng kỳ quan” của thời đại.

Theo ông Bernard Weber, Chủ tịch kiêm Nhà sáng lập New7Wonders, chiến dịch tìm ra “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” không chỉ là một cuộc bình chọn đơn thuần mà là “lời mời nhân loại cùng tái định nghĩa khái niệm về kỳ quan”.

“Chúng tôi muốn hướng sự chú ý của thế giới đến chương tiếp theo của nền văn minh, nơi công nghệ, sáng tạo và lòng nhân văn hòa quyện để tạo nên giá trị trường tồn”, ông Weber chia sẻ.

Chiến dịch “7 Kỳ quan Thành phố Tương lai” sẽ chính thức mở cổng đăng ký vào ngày 31/10/2025 trên website chính thức của New7Wonders. Trong năm đầu tiên, các thành phố trên toàn cầu sẽ được đề cử và giới thiệu. Giai đoạn bình chọn quốc tế sẽ bắt đầu từ 31/10/2026, và kết thúc bằng Lễ công bố 7 thành phố kỳ quan của tương lai vào 31/10/2027 - những biểu tượng được xem là “điểm quy chiếu mới của thế kỷ 21”.

Cơ hội nào cho Việt Nam được xướng tên “kỳ quan” trong kỷ nguyên mới?

Hơn một thập kỷ trước, Vịnh Hạ Long đã giúp Việt Nam ghi dấu trên bản đồ kỳ quan thế giới khi được New7Wonders vinh danh là một trong “7 Kỳ quan Thiên nhiên mới” của nhân loại. Sau hành trình vượt qua hơn 400 ứng viên toàn cầu, chiến thắng ấy không chỉ đến từ vẻ đẹp thiên nhiên trác tuyệt, mà còn từ hàng triệu lá phiếu tự hào của người Việt, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Thành công của Vịnh Hạ Long là minh chứng rằng, khi người Việt cùng chung niềm tin và cùng kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ của thế giới, chúng ta hoàn toàn có thể tạo nên những “kỳ quan” mang tầm nhân loại.

Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những “kỳ quan” mang tầm vóc nhân loại

Ngày nay, khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên đô thị hóa bền vững, Việt Nam lại đứng trước một hành trình mới - hành trình kiến tạo những kỳ quan của tương lai. Đó không còn là những tuyệt tác của tự nhiên, mà là những thành phố xanh, thông minh và nhân văn, nơi con người và công nghệ hòa quyện trong nhịp sống hiện đại.

Từ Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng tới Đà Nẵng TP.HCM…, các đô thị đang từng bước định hình những khu trung tâm hiện đại mang tầm khu vực. Và Việt Nam đang viết tiếp câu chuyện phát triển bằng chính năng lực sáng tạo của mình.

Nhiều khu đô thị thế hệ mới đã bắt đầu được quy hoạch theo mô hình ESG, hướng đến cân bằng giữa thiên nhiên, công nghệ và con người. Những công trình này không chỉ là nơi đáng sống, mà còn có thể trở thành “kỳ quan đô thị” của thế kỷ 21 - biểu tượng cho một Việt Nam tiên phong trong hành trình phát triển xanh và bền vững.

Điều làm nên sức hấp dẫn của các chiến dịch New7Wonders là quyền được cất tiếng nói của mỗi người dân. Mỗi lá phiếu không chỉ tôn vinh một thành phố, mà còn góp phần định hình hình ảnh quốc gia trong mắt bạn bè thế giới.

Và nếu một lần nữa, hàng triệu người Việt cùng lan tỏa khát vọng về những đô thị xanh, sáng tạo và hạnh phúc, đó sẽ không chỉ là một cuộc bình chọn mà là một tuyên ngôn về tầm nhìn và niềm tin vào tương lai mà Việt Nam đang kiến tạo cho chính mình.