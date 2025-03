Cú hất tóc của mỹ nhân phim 18+ hút 3 triệu lượt xem

TPO - Video hất tóc dài 6 giây tại thảm đỏ tiệc hậu Oscar của Sydney Sweeney đang là chủ đề hot trên X với hơn 3 triệu lượt xem. Nữ diễn viên phim "Euphoria" chinh phục khán giả nhờ gu thời trang thời thượng, gợi cảm.

6 giây chinh phục hàng triệu khán giả của Sydney Sweeney

Nữ diễn viên Sydney Sweeney nổi bật trên thảm đỏ tiệc hậu Oscar của Vanity Fair khi diện bộ váy hồng lấp lánh được thiết kế riêng từ Miu Miu.

Ngôi sao Euphoria gây ấn tượng với chiếc váy đính pha lê có thiết kế cut-out tinh tế, được stylist Molly Dickson lựa chọn. Cô kết hợp trang phục với giày cao gót satin hồng ton-sur-ton, tạo nên tổng thể sang trọng và cuốn hút.

Bên cạnh Sweeney, buổi tiệc có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Kim Kardashian, hay Olivia Wilde với bộ váy xuyên thấu táo bạo của Chloé.

Không chỉ gây chú ý với trang phục, phong cách trang điểm của Sweeney cũng được đánh giá cao. Cô chọn tông mắt hồng đào nhẹ nhàng, đồng điệu với màu váy, kết hợp cùng lối trang điểm tự nhiên và mái tóc uốn sóng, mang hơi hướm vẻ đẹp cổ điển Hollywood.

Video chỉ dài vỏn vẹn 6 giây được làm hiệu ứng chậm của Sydney Sweeney hút hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội X trong vòng 19 h đăng tải.

Đây không phải lần đầu Sydney Sweeney gây sốt tại tiệc Vanity Fair. Năm ngoái, cô chiếm trọn ánh nhìn khi diện chiếc váy trắng cổ yếm của Marc Bouwer - bộ trang phục từng được Angelina Jolie mặc tại lễ trao giải Oscar 2004. Điểm nhấn của diện mạo khi đó là vòng cổ kim cương sang trọng từ Messika và mái tóc bob cá tính.

Ngoài sự kiện thảm đỏ, Sweeney còn liên tục thể hiện gu thời trang tinh tế đời thường. Đầu năm nay, cô gây chú ý khi diện áo lông trắng trị giá 13.900 USD trong trận ném tuyết cùng hôn phu Jonathan Davino. Trước đó, khi xuất hiện tại trận đấu bóng rổ, nữ diễn viên cũng khiến người hâm mộ trầm trồ với áo tank top lấp lánh gần 800 USD và loạt phụ kiện hàng hiệu.

Thẳng thắn về vấn đề nữ quyền tại Hollywood

Không chỉ nổi bật về thời trang, Sydney Sweeney còn đang tập trung cho vai diễn mới - huyền thoại quyền Anh Christy Martin trong bộ phim tiểu sử sắp ra mắt.

Để hóa thân vào vai diễn, cô đã trải qua quá trình thay đổi, bao gồm cắt tóc ngắn và nhuộm màu tối hơn, cũng như tham gia khóa huấn luyện quyền Anh chuyên sâu. Các video được đăng tải trên Instagram cho thấy Sweeney thể hiện kỹ năng boxing thành thạo, từ những cú đấm thẳng, móc trên cho đến những bước di chuyển linh hoạt.

Quá trình chuẩn bị cho vai diễn không hề dễ dàng. Gần đây, nữ diễn viên phải đối mặt với những bình luận tiêu cực về ngoại hình khi rèn luyện cho bộ phim. Cô đáp trả bằng cách chia sẻ các video luyện tập cường độ cao, khẳng định quyết tâm hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

Không chỉ tập trung vào sự nghiệp diễn xuất, Sydney Sweeney còn thẳng thắn bày tỏ quan điểm về vấn đề nữ quyền trong ngành giải trí.

Trong bài phỏng vấn với Vanity Fair số đặc biệt Hollywood 2025, nữ diễn viên bày tỏ sự thất vọng trước sự thiếu chân thành trong thông điệp "phụ nữ hỗ trợ phụ nữ" mà Hollywood thường rao giảng.

"Thật đáng buồn khi thấy phụ nữ hạ bệ lẫn nhau, đặc biệt là khi những người thành công trong ngành lại tìm cách phủ nhận nỗ lực của lớp diễn viên trẻ", Sweeney chia sẻ.

Bình luận được đưa ra sau cuộc tranh cãi với nhà sản xuất Carol Baum, người từng công khai đặt câu hỏi về nhan sắc và tài năng của cô. Baum nhận xét bộ phim Anyone But You của Sweeney "khó xem" và không hiểu lý do vì sao nữ diễn viên lại được yêu thích đến vậy.

Đáp lại những chỉ trích này, Sweeney và ê-kíp của cô phản bác mạnh mẽ. "Ngành này luôn nói về việc 'phụ nữ nâng đỡ nhau', nhưng thực tế thì không phải vậy. Tất cả chỉ là vỏ bọc cho những lời nói xấu sau lưng", Sweeney thẳng thắn.

Sydney Sweeney sinh năm 1997 tại Washington, số đo ba vòng 91-63,5-91 cm. Sự nghiệp diễn xuất của cô lên như diều gặp gió khi chuyên đóng phim 18+, xuất hiện trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Euphoria, The Handmaid's Tale, The Voyeurs. Nữ diễn viên 27 tuổi được truyền thông quốc tế vinh danh là tên tuổi trẻ đột phá showbiz thế giới 2021, “nữ hoàng phim trực tuyến”…