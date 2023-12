CSGT lập chốt sát nhà hàng tiệc cưới, nhiều người ở TPHCM bị phạt

Nhiều người sau khi ăn tiệc đám cưới, lái xe qua giao lộ Lũy Bán Bích - Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú (TPHCM) liền bị CSGT kiểm tra, lập biên bản xử phạt.

Tối 30/12, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM) dẫn đầu cụm công tác phối hợp Đội CSGT - Trật tự Công an quận Tân Phú, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại giao lộ Lũy Bán Bích - Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, chốt kiểm tra của CSGT cách một nhà hàng tiệc cưới trên đường Thoại Ngọc Hầu khoảng 100m. Đồng thời, lần lượt 3 nhà hàng tiệc cưới khác cách chốt kiểm tra 1-2km.

CSGT lập chốt tại giao lộ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn người dân đi ăn tiệc sử dụng thức uống có cồn rồi lái xe gây tai nạn giao thông. Hơn 1 giờ kiểm tra, nhiều người đi ăn đám cưới về bị CSGT kiểm tra lập biên bản xử phạt.

Lúc 20h30, ông N.V.C. (40 tuổi, ngụ quận Tân Phú) lái xe máy chở người thân vừa rời khỏi nhà hàng tiệc cưới trên đường Thoại Ngọc Hầu thì bị CSGT kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,170mg/lít khí thở.

Ông C. bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng, tạm giữ xe 7 ngày, tước bằng lái 11 tháng. "Tôi chở bố đi đám cưới. Ngày vui của gia đình nên tôi có uống 2 lon bia, không may gặp CSGT thì chịu chứ biết làm sao", ông C. nói.

Cùng lúc, ông L.H.T. (44 tuổi, quê Quảng Nam) trên đường đi đám cưới về nhà cũng bị CSGT kiểm tra phát hiện nồng độ cồn mức 0,153mg/lít khí thở. Ông T. cho biết rất sợ CSGT phạt nên mỗi lần cầm ly bia chỉ nhấp môi. Ông không ngờ nhấp môi vẫn dính nồng độ cồn.

"Bà con lâu ngày gặp mặt, họ mời ly bia không lẽ mình từ chối. Tôi đã cố gắng kết sức không uống bằng cách nhấp môi nhưng cuối cùng vẫn bị CSGT phạt", ông T. phân trần.

Khoảng 10 phút sau, liên tiếp hai người đàn ông khác trên đường đi đám cưới về cũng bị CSGT kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn lần lượt 0,573mg/lít khí thở và 0,630mg/lít khí thở.

Mỗi tài xế bị tổ công tác xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, tạm giữ xe 7 ngày.

Khoảng 21h, anh N.V.H. (36 tuổi, quê Quảng Nam) lái xe máy trên đường Lũy Bán Bích có biểu hiện không tỉnh táo liền bị CSGT chặn xe kiểm tra, phát hiện nồng độ cồn mức 0,878mg/lít khí thở.

Làm việc với CSGT, anh H. không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Anh H. cho biết làm nghề thợ hồ. Tối nay làm xong công trình ở phường Linh Xuân (TP Thủ Đức), anh chạy về quận Tân Phú gặp chủ nhà lấy tiền công.

"Lấy tiền không được, tôi với anh em ra quán ngồi uống vài lon. Tháng nay tôi đi làm có mấy ngày, CSGT phạt 7 triệu lấy gì tôi đóng", anh H. nói rồi bỏ lại xe máy, không ký biên bản, rời khỏi chốt.

Một lãnh đạo Đội CSGT - Trật tự Công an quận Tân Phú cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn thường xuyên đã tạo được ý thức chấp hành luật giao thông của người dân.

"CSGT kiểm tra rất nhiều nhưng thời gian qua phát hiện rất ít người vi phạm. Tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn trên địa bàn quận đã giảm rất nhiều so với các năm trước", vị này nói.

