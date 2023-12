Lập 106 chốt liên ngành chống ùn tắc cao điểm Tết

TPO - Trước tình trạng ùn tắc gia tăng dịp cuối năm, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội vừa có kế hoạch phối hợp với CSGT, Công an các quận huyện lập 106 vị trí chốt điều tiết, xử lý tình trạng ùn tắc dịp cao điểm cuối năm.

Kế hoạch được Chánh Thanh tra Sở GTVT Trần Nhật Quang ký gửi các đơn vị có liên quan trong đó có Phòng CSGT, Công an các quận huyện khu vực trung tâm thành phố Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội xây dựng kế hoạch bố trí lực lượng phối họp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an các Quận, huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ tại nhiều tuyến phố, nút giao thông lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, từ cuối tháng 12/2023 đến khi có chỉ đạo mới, các đội Thanh tra giao thông nghiệp vụ, Đội Thanh tra giao thông tại địa bàn các quận huyện chủ động phối hợp với lực lượng CSGT, Công an các quận huyện bố trí tổng 106 vị trí chốt trực trong đó có 66 vị trí phối hợp với Phòng CSGT, 40 vị trí phối hợp với Công an quận, huyện làm nhiệm vụ điều tiết, hướng dẫn giao thông, kịp thời xử lý tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường, nút giao thông lớn, đông phương tiện qua lại.

Tại các quận trung tâm, khu vực đang có nhiều tuyến đường, điểm ùn tắc thường xuyên xảy ra đều có các vị trí chốt trực của liên ngành được duy trì...