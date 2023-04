Lập nhóm zalo để báo chốt kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Nhóm do Đ.T.H tạo lập đăng thông tin thông báo địa điểm lực lượng cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn để các thành viên biết, “né chốt” khi đã sử dụng rượu bia.

Ngày 18/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Kon Tum) cho biết, vừa phối hợp Công an TP.Kon Tum làm việc với ông Đ.T.H (trú phường Trường Chinh, TP.Kon Tum) về hành vi tạo lập, điều hành và quản trị nhóm zalo nhằm thông báo “né chốt” kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông.

Tại cơ quan công an, Đ.T.H đã khai nhận hành vi thành lập nhóm zalo hoạt động ở chế độ công khai.

Các thành viên trong nhóm này đăng tải nhiều nội dung, thông tin thông báo địa điểm lực lượng cảnh sát giao thông đang kiểm tra nồng độ cồn để người khác biết và “né chốt”, tránh bị xử lý vi phạm khi tham gia giao thông trong trạng thái đã sử dụng rượu bia.

Đáng chú ý, các thành viên còn quy ước sử dụng những từ ngữ thay thế, tiếng lóng như “quán nhậu”, “múa lân”, “hát kara”, “hát hò”, “bướm đậu”, “ong xanh”, “ong vàng”, “hút mật”, “bắn pháo hoa”... kèm theo đó là địa điểm để ám chỉ các vị trí mà lực lượng công an đang làm nhiệm vụ

Trên cơ sở tài liệu thu thập, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đ.T.H theo quy định tại điểm e, khoản 3, Điều 102, Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP) của Chính phủ.