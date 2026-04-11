Công ty Luật TNHH MTV Việt Long công bố thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty Luật TNHH MTV Việt Long; Căn cứ quy định của Luật Luật sư. Trên cơ sở yêu cầu thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Công ty Luật Việt Long, ngày 31/3/2026, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng đã chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 482020020013/TP/ĐKHĐ vào ngày 31/3/2026, với nội dung như sau:

1. Tên gọi đầy đủ của Công ty Luật:

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN HÃNG LUẬT NTL

Tên giao dịch: HÃNG LUẬT NLT

2. Địa chỉ trụ sở:

Khu dân cư Lâm Sa – Tu Lễ - Xuân Hoà, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0914261094 – 0937261094

Email lsnguyenthanhlong2020@gmail.com

3. Người đại diện theo pháp luật của Hãng Luật NTL:

Luật sư Nguyễn Thành Long: Sinh năm: 1982;

Địa chỉ: 130 Nguyễn Phúc Tần, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng;

Chứng chỉ hành nghề số: 15563/TP-CCHN do Bộ Tư Pháp cấp

Thẻ Luật sư số: 13445/LS cấp ngày 23/12/2019;

Là thành viên của Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng;

Chức vụ: Giám đốc;

4. Lĩnh vực hoạt động:

- Tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự;

- Tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong các vụ án về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, việc về yêu cầu dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và các vụ, việc khác theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện tư vấn pháp luật;

- Đại diện ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật;

- Thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật/.