Công ty Giải pháp Ánh sáng LUVIA hợp tác chiến lược cùng Huayi và Diva Luce

Ngày 11/8, Công ty Giải pháp Ánh sáng LUVIA cho biết, đã ký kết hợp tác chiến lược cùng hai thương hiệu hàng đầu thế giới về ánh sáng là Huayi và Diva Luce. Chính vì vậy, LUVIA cam kết mang đến giải pháp ánh sáng chuẩn quốc tế, đồng hành cùng các công trình kiến trúc Việt trên hành trình vươn tầm.

LUVIA cam kết cung cấp giải pháp chiếu sáng toàn diện.

Sự kiện lần này được tổ chức với ba mục tiêu chiến lược rõ ràng, gồm ra mắt LUVIA như một đơn vị cung cấp giải pháp chiếu sáng đồng bộ, mang đến trải nghiệm ánh sáng chuẩn quốc tế, cá nhân hóa theo từng công trình và phong cách thiết kế.

Đồng thời đánh dấu lễ ký kết hợp tác chính thức với Huayi và Diva Luce - hai thương hiệu hàng đầu thế giới nhằm khẳng định vai trò phân phối độc quyền của LUVIA tại thị trường Việt Nam và mở rộng cánh cửa kết nối với tinh hoa ánh sáng toàn cầu.

Bên cạnh đó là hoạt động tăng cường nhận diện thương hiệu, kết nối đối tác và cộng đồng kiến trúc sư thông qua networking và truyền thông đồng bộ để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Ánh sáng dưới góc nhìn của LUVIA là một hành trình, nơi mỗi giải pháp được “may đo” theo cá tính không gian.

Huayi ra đời từ năm 1986 là tập đoàn hàng đầu tại Trung Quốc trong lĩnh vực chiếu sáng, mang đến hệ sinh thái sản phẩm toàn diện từ đèn trang trí đến giải pháp chiếu sáng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp đa dạng công trình.

Trong đó, Huayi International Lighting Plaza toạ lạc ở thị trấn Cổ Trấn (Guzhen), thành phố Trung Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc là một khu phức hợp lớn với diện tích 200.000 mét vuông, bao gồm cả showroom, khách sạn 5 sao và trung tâm giải trí, phục vụ cho các dịch vụ bán hàng và kinh doanh cấp cao.

Khu vực này được mệnh danh là “Thủ phủ Chiếu sáng” của Trung Quốc và thậm chí cả thế giới, với hàng nghìn doanh nghiệp chiếu sáng và các trung tâm triển lãm lớn. Huayi cung cấp đa dạng các loại sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của các nhà phân phối và đối tác dự án như chiếu sáng trang trí tuỳ chỉnh, chiếu sáng trong nhà và ngoài trời, chiếu sáng mặt dựng, giải pháp tuỳ chỉnh nâng cao.

Công ty Giải pháp Ánh sáng LUVIA ký kết hợp tác chiến lược cùng hai thương hiệu hàng đầu thế giới về ánh sáng là Huayi và Diva Luce.

Huayi đã thực hiện hơn 1.000 dự án trong nước và quốc tế, từ các công trình chính phủ đến các dự án nhà hàng, khách sạn. Các dự án có thể kể đến như: Disney World, VELERO Hotel – Qatar, Trung tâm thể thao Olympic ở Hàng Châu, JW Marriott – Khách sạn Marquis (Dubai)...

Trong khi đó, Diva Luce là thương hiệu đèn cao cấp đến từ châu Âu, nổi bật với triết lý thiết kế giàu cảm xúc và tinh thần nghệ thuật đương đại, luôn tiên phong trong việc tạo nên những không gian chiếu sáng độc bản. Sản phẩm Diva Luce đa dạng các loại đèn chiếu sáng đa chức năng, kết hợp yếu tố thẩm mỹ thiết kế: chiếu sáng kiến trúc, đèn trang trí, đèn tùy chỉnh, công tắc và ổ cắm.

Sự hợp tác giữa LUVIA cùng Huayi và Diva Luce không chỉ mở ra một hướng đi mới cho ngành chiếu sáng, mà còn góp phần định hình lại thị trường Việt Nam - nơi ánh sáng không còn là kỹ thuật, mà trở thành ngôn ngữ của cảm xúc và đẳng cấp kiến trúc.

Với chủ đề đầy cảm hứng “Hành trình ánh sáng - Kiến tạo không gian sống”, sự kiện khẳng định sứ mệnh lâu dài của LUVIA: không chỉ cung cấp thiết bị chiếu sáng mà còn đồng hành cùng kiến trúc sư, nhà thiết kế và chủ đầu tư trong hành trình thắp sáng không gian sống.

Ánh sáng dưới góc nhìn của LUVIA là một hành trình, nơi mỗi giải pháp được “may đo” theo cá tính không gian, nơi công nghệ hội tụ với thẩm mỹ và nơi cảm xúc được khơi dậy một cách tinh tế.

Sự kiện ra mắt LUVIA không dừng lại ở một hoạt động ra mắt, mà là khởi đầu cho một tư duy chiếu sáng mới. Định hướng phát triển của LUVIA chính là trở thành thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực phân phối thiết bị chiếu sáng truyền cảm hứng, kiến tạo giải pháp ánh sáng giàu thẩm mỹ, cá nhân hóa và có chiều sâu cảm xúc cho từng không gian.”

LUVIA cam kết cung cấp giải pháp chiếu sáng toàn diện, đồng hành cùng cộng đồng kỹ sư, kiến trúc sư, nhà thiết kế và đối tác chuyên nghiệp trên hành trình kiến tạo không gian sống đậm bản sắc, giàu cảm xúc.