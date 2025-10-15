Công – tư kiến quốc mở cửa kỷ nguyên mới

TP - Những tỷ phú, doanh nhân Việt có tầm ảnh hưởng mong muốn xây dựng mô hình công – tư kiến quốc mà ở đó có thể liên kết, tập hợp sức mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, góp phần hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường và thịnh vượng..

“Bỏ lỡ cơ hội, chúng ta có còn dũng khí nhìn mặt nhau”?

Một ngày giữa tháng 9, những tỷ phú, những tên tuổi lớn trong giới doanh nhân như bà Nguyễn Thị Phương Thảo (Sovico), ông Trương Gia Bình (FPT), ông Vũ Văn Tiền (Geleximco), ông Don Lâm (VinaCapital), bà Cao Ngọc Dung (PNJ), ông Mai Hữu Tín (U&I), ông Trịnh Tiến Dũng (Tập đoàn Đại Dũng)…đã hội tụ với nhau trong phòng họp nhỏ bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến để cùng nhau khởi động, ra mắt Mô hình toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam (ViPEL).

Đây là một mô hình hoạt động “chưa từng có tiền lệ”, là cuộc tập hợp lực lượng khối doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất, tầm vóc nhất, chính quy nhất, nhằm không bỏ trôi cơ hội lịch sử mà Đảng và Nhà nước trao cho giới doanh nhân. Mục tiêu mô hình hướng đến là “công- tư kiến quốc: Hùng cường, thịnh vượng”, thúc đẩy cơ chế cùng làm, cùng chia sẻ trách nhiệm giữa khu vực tư nhân và các cơ quan nhà nước trong phát triển kinh tế; cũng là nơi hội tụ trí tuệ, nguồn lực và tiếng nói có chiều sâu, giải pháp lớn của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân từ lớn đến nhỏ, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế.

“Chưa bao giờ ý chí của Đảng, Chính phủ, Nhà nước lại hòa cùng ý chí dân tộc mạnh mẽ như lúc này. Tổng Bí thư đứng trước toàn dân thề trước lịch sử rằng: Việt Nam sẽ giàu mạnh, phồn vinh. Tôi nghĩ đây chính là vận nước đã đến. Nếu trước đây, doanh nghiệp đi một mình, gặp khó thì tự gánh, thì giờ đây, cái khó của doanh nghiệp cũng là cái khó của đất nước", Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình bày tỏ trong giây phút dâng trào cảm xúc.

Theo ông Bình, mỗi khi lịch sử đất nước bước vào "khúc gập” người Việt Nam luôn tỏa sáng, dân tộc bước vào vận mệnh mới. Doanh nhân không chỉ là những người tạo ra công ăn việc làm, mà còn hiện thực là "lời thề" xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh. Chủ tịch FPT cũng ví buổi lễ công bố Mô hình toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam và ra mắt hội đồng điều hành cùng nhân sự chủ chốt của các ủy ban như một "hội nghị Bình Than" mới để doanh nghiệp tham gia kiến quốc. Trước đông đảo các doanh nghiệp tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến, ông Bình nhắn nhủ “Nếu bỏ trôi cơ hội này thì sau này chúng ta có còn dũng khí để nhìn mặt nhau không?”.

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Sovico bày tỏ “hạnh phúc” khi được tham gia với các doanh nhân gạo cội cùng xây dựng mô hình "công - tư kiến quốc: hùng cường- thịnh vượng". Theo bà, trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ, vận hội của đất nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp dân tộc có sự mệnh tiên phong, dẫn dắt công cuộc đổi mới.

Cùng liên kết, cùng khát vọng

Theo ViPEL, mục tiêu chương trình "công - tư kiến quốc" là 20, 200 và 2.000. Đây là những con số mang tính tượng trưng, nhằm để xây dựng ít nhất 20 mô hình công - tư ở cấp quốc gia, với những doanh nghiệp tư nhân sẽ tham gia vào các dự án lớn, trọng điểm của đất nước như đường sắt cao tốc Bắc - Nam; xây dựng ít nhất 200 doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp lớn tạo nên lực lượng hùng mạnh và có ít nhất 2.000 trí thức, doanh nhân trong và ngoài nước tham gia.

Kỳ vọng khu vực kinh tế tư nhân sẽ liên kết, góp phần vào thực hiện những dự án tỷ USD như đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Kể câu chuyện về Công ty Tập đoàn Đại Dũng - doanh nghiệp đã lắp dựng thành công kết cấu thép mái vòm thép quy mô bậc nhất thế giới được xây dựng thần tốc tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ, vị doanh nhân gần 70 tuổi Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Geleximco cho rằng, đây minh chứng cho năng lực và sự sáng tạo của doanh nghiệp Việt. Vì thế, ông mong muốn rằng với mô hình này, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tư nhân cũng sẽ làm được những "kỳ tích", nhờ vào sự dẫn dắt và tiên phong của các doanh nghiệp đi đầu, thổi bùng ngọn lửa khát vọng cống hiến của mỗi doanh nhân.

Theo ông Tiền, đây là thời điểm mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã đáp ứng, đồng hành cùng với khát vọng của doanh nghiệp, doanh nhân tư nhân vốn đã thường trực suốt mấy chục năm nay. Vì vậy, khi ý tưởng lớn hòa cùng với tiếng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, ông Tiền bày tỏ cá nhân mình có khát vọng nhiều hơn, lớn hơn. “Đây là thời điểm doanh nghiệp cần nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, bởi khi doanh nhân dấn thân thì cả xã hội sẽ có hàng triệu người đóng góp, tạo hàng triệu việc làm”, Chủ tịch Geleximco nói.

Ông Vũ Văn Tiền, Chủ tịch HĐQT Geleximco mong muốn các doanh nghiệp tư nhân tạo ra những kỳ tích

Tổng Giám đốc U&I Mai Hữu Tín thì cho rằng, đây là thời điểm điểm đẹp nhất để những người trẻ, những doanh nhân vào cuộc, để tất cả cùng tham gia kiến quốc. Theo ông Tín, để hiện thực hóa các dự án chiến lược, cần sự phối hợp và tháo gỡ từ cả hai phía giữa Nhà nước và khu vực tư nhân. Vì thế, ViPEL sẽ tạo nên những cầu nối để doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia được vào những dự án tỷ USD, triệu USD.

Các tỷ phú, doanh nhân tham gia Mô hình toàn cảnh Kinh tế tư nhân Việt Nam

Nhấn mạnh rằng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam không đi một mình mà hợp sức “tầng tầng, lớp lớp”, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình kỳ vọng khu vực tư nhân sẽ liên kết, góp phần vào những dự án tỷ USD như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, hình thành hàng trăm doanh nghiệp lớn và quy tụ hàng nghìn trí thức, doanh nhân. Ông tin rằng mai này “chúng ta sẽ kể câu chuyện của Việt Nam giống như những câu chuyện thần kỳ về Đài Loan, Hàn Quốc - một câu chuyện chưa có tiền lệ”.