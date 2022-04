Công nhân 'ngóng' hỗ trợ tiền nhà trọ

TP - Mới đây, Chính phủ triển khai gói 6.600 tỷ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân. Từ khi biết chính sách này, người lao động (NLĐ) đang làm việc tại TPHCM đều rất trông chờ, nhất là đối với người xa quê mới quay lại thị trường lao động.

Hồi hộp ngóng tin

Nữ công nhân Lê Thị Hà (23 tuổi, Công ty nhựa ở quận 12) tỏ ra bất ngờ khi chúng tôi hỏi về gói hỗ trợ tiền nhà trọ cho NLĐ. Cô gái quê Trà Vinh, cho biết vào thành phố làm việc gần 3 năm qua.

“Để tiết kiệm chi phí, em ở ghép chung căn phòng trọ với gia đình của người chị họ. Phòng trọ nhỏ lại đông người nhưng mỗi tháng, tổng chi phí nhà trọ, điện, nước… ngót nghét gần cả triệu đồng. Trong khi lương công nhân mới chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng, em dành dụm gửi về quê 2 triệu; số tiền còn lại để dành ăn uống, ốm đau” - Hà nói.

Theo Hà, nếu Nhà nước hỗ trợ 1,5 triệu đồng (trong 3 tháng) tiền thuê nhà trọ, cô sẽ “dễ thở” hơn trong giai đoạn này, khi mà vật giá leo thang, lương thấp do ảnh hưởng dịch. Nữ công nhân 9X bộc bạch: “Đến nay, em vẫn chưa nghe công ty thông báo. Mong công ty sớm phổ biến để chúng em làm hồ sơ, hy vọng được địa phương xét duyệt để bớt khó khăn”.

Trong khi đó, anh Thanh Tùng (quê An Giang), công nhân Công ty Thuận Phát (quận 8) đã làm xong hồ sơ và chờ xét duyệt danh sách.

“Suốt 2 năm qua, do ảnh hưởng dịch bệnh nên gia đình tôi không về quê. Trong thời gian đó, cuộc sống rất khó khăn khi gia đình đều mắc COVID-19; thu nhập giảm do công ty tạm ngừng hoạt động… May mắn được chủ nhà trọ giảm tiền nhà, địa phương hỗ trợ rau, gạo nên gia đình động viên nhau ở lại cùng vượt dịch.

Từ tháng 10/2021 đến nay, khi thành phố kiểm soát được dịch và mở cửa phục hồi kinh tế, chúng tôi cố gắng làm việc để kịp chạy các đơn hàng của công ty. Bây giờ nghe tin công nhân được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, chúng tôi mừng lắm. Mừng nhưng cũng hồi hộp vì không biết mình có đủ điều kiện để được nhận hỗ trợ hay không do công ty không nằm khu chế xuất, khu công nghiệp” - anh Tùng băn khoăn.

Tìm đến khu nhà trọ công nhân trên đường 56 (quận Bình Tân) gần khu công nghiệp Tân Tạo, bên cạnh sự háo hức, đón đợi hỗ trợ vẫn còn không ít lao động chưa biết bởi công ty chưa có thông báo.

“Tôi chưa nghe công đoàn thông báo nhưng qua tìm hiểu thông tin thì thấy mình thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách này: đang ở thuê, ở trọ; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn và đang tham gia BHXH bắt buộc” - chị Lê Thị Thu (44 tuổi, công nhân may) nói và chỉ mong các thủ tục đỡ rườm rà để công nhân sớm nhận được hỗ trợ.

Sẽ ứng ngân sách

Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Trương Hoàng Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty In số 7 cho biết, công đoàn công ty đã lập danh sách được 102 trường hợp xin hưởng chính sách của Chính phủ.

“Trong khi chờ Chính phủ hỗ trợ, công ty sẽ tạm ứng trước gói trợ cấp 3 tháng. So với mức hỗ trợ của Chính phủ là 3 tháng, Công đoàn sẽ đề xuất trích ngân sách để hỗ trợ thêm cho NLĐ đang thuê nhà trọ, có thể thêm từ 3 tháng, 9 tháng hoặc tốt hơn là trọn năm với số tiền tương ứng từ 500.000-1 triệu đồng/người để người lao động yên tâm vượt bão giá” - ông Tâm nói.

Cũng theo ông Tâm, phòng trường hợp người có tên trong danh sách không được đơn vị chức năng xét duyệt, công ty đã có dự phòng phương án hỗ trợ riêng để công nhân không hụt hẫng.

Những ngày qua, Công đoàn Công ty Thủy sản Sài Gòn ATP (quận Bình Tân) chủ động phổ biến, triển khai cho công nhân làm giấy đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. “Chính sách an sinh hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho NLĐ là giải pháp thiết thực và phù hợp trong điều kiện hiện nay. Công nhân được hỗ trợ có thêm niềm vui, động lực ở lại thành phố” - bà Lê Thùy Trang, Chủ tịch Công đoàn ATP chia sẻ.

Trong khi chờ gói hỗ trợ này, để đảm bảo NLĐ yên tâm làm việc, Công ty và Công đoàn APT liên tục có nhiều khoản thưởng các dịp lễ; tặng phiếu mua thực phẩm như gạo, nước mắm… thường xuyên dành cho tất cả mọi người.

Theo tìm hiểu về quy trình hỗ trợ, DN nơi lao động làm việc sẽ lập danh sách, niêm yết danh sách trong 3 ngày làm việc để lấy ý kiến. Sau đó lập hồ sơ gửi BHXH; trong 2 ngày BHXH có ý kiến, DN sẽ tiếp tục gửi hồ sơ lên UBND các quận, huyện và UBND cấp tỉnh để ra quyết định hưởng hỗ trợ. DN nhận tiền và chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà trọ trong 2 ngày sau khi tiếp nhận tiền.

“Trong quá trình làm thủ tục, nhiều công nhân gặp khó vì theo quy định, đơn đề nghị hỗ trợ phải có CMND hoặc CCCD của chủ nhà trọ, nhưng nhiều chủ trọ không đồng ý cung cấp vì cho rằng đây là thông tin cá nhân, không muốn cung cấp ra ngoài” - bà Võ Thị Thu Hà, đại diện Công ty Phúc Minh (TP Thủ Đức) cho biết.

Ngày 28/3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký quyết định quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ. Theo đó, sẽ có 3,4 triệu NLĐ được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà từ gói 6.600 tỷ đồng. Tuỳ từng trường hợp, dự kiến mỗi lao động được hỗ trợ từ 500.000-1 triệu đồng/tháng, tối đa trong 3 tháng.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TPHCM cho rằng, nhiều DN trong Hội đã triển khai việc hỗ trợ đến công nhân từ rất sớm.

“Về phía DN, chúng tôi cam kết sẽ triển khai nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, việc NLĐ chờ xác nhận từ phía chủ nhà trọ có thể sẽ mất thêm nhiều thời gian. Các chủ nhà trọ thường xây cả dãy nhà trọ, họ không ở đấy nên rất khó gặp. NLĐ làm việc theo ca, tối mới về nhà. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước là cần thiết và rất có ý nghĩa với NLĐ, nhưng cần có sự linh hoạt, thông thoáng” - ông Hồng nói.

Ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TPHCM cho biết, trước ngày 15 hàng tháng, DN gửi danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đến cơ quan BHXH để xác nhận đang tham gia BHXH bắt buộc. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ.

Theo ông Mến, trước đây, cơ quan BHXH từng làm các thủ tục tương tự để xác nhận cho NLĐ gặp khó khăn vì dịch COVID-19 hưởng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ. Thời hạn được giao là 2 ngày nhưng BHXH TPHCM đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, thậm chí rút ngắn xuống còn 1 ngày để chính sách hỗ trợ sớm đến tay NLĐ.

Từ kinh nghiệm đã thực hiện trước đó, hiện nay BHXH TPHCM không gặp khó khăn gì trong việc thực hiện và đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận danh sách xác nhận từ DN.