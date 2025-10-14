Công nghệ giúp truy vết dòng tiền trong dự án AntEx của Shark Bình

TPO - Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech VBA cho biết, nhờ đặc thù của công nghệ blockchain nên mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác dù dự án AntEx đã diễn ra hơn 3 năm.

Liên quan đến dự án AntEx của Shark Bình, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) cho biết, trong quá trình điều tra vụ án, ChainTracer – dự án cảnh báo, truy vết và trung gian hỗ trợ điều tra các vụ việc lừa đảo, gian lận hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên mạng lưới blockchain và tài sản số do VBA phát triển đã hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình truy vết.

Shart Bình và các bị can trong vụ án.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Uỷ ban Ứng dụng Fintech VBA cho biết, đội ngũ chuyên gia của ChainTracer đã tiến hành phân tích, truy vết và mô hình hóa toàn bộ dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện được các luồng di chuyển của token giữa các ví, các sàn giao dịch, và các địa chỉ có liên quan.

“Bằng việc ứng dụng công nghệ phân tích on-chain mới nhất, ChainTracer đã xác định các cụm ví nghi vấn, truy vết dòng tiền, đồng thời hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với các sàn giao dịch trong và ngoài nước để cung cấp dữ liệu phục vụ đối chiếu thông tin KYC/KYB nhằm làm rõ danh tính và vai trò của các cá nhân có liên quan”, ông Trần Huyền Dinh chia sẻ.

Chủ nhiệm dự án ChainTracer cũng cho biết, quá trình truy vết các giao dịch liên quan đến dự án tiền ảo AntEx có một số thuận lợi đáng kể nhờ đặc thù của công nghệ blockchain. Mọi giao dịch đều được lưu trữ công khai, minh bạch và không thể chỉnh sửa hoặc xóa bỏ, giúp việc phân tích và truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác và nhanh chóng dù vụ việc đã diễn ra hơn 3 năm khác với mô hình lừa đảo truyền thống các cá nhân có thể xoá bỏ chứng cứ hoặc các nhà cung cấp dịch vụ không còn lưu trữ thông tin.

“Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là sự thiếu hợp tác từ một số sàn giao dịch quốc tế, dù cơ quan Công an Việt Nam đã có yêu cầu phối hợp chính thức. Một số sàn như Gate và MEXC vẫn chưa phản hồi hoặc cung cấp thông tin kịp thời, gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng”, ông Dinh tiết lộ.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, Chủ nhiệm Uỷ ban Ứng dụng Fintech VBA.

Từ các vụ án lừa đảo trong lĩnh vực tài sản mã hoá liên tiếp được triệt phá trong thời gian gần đây, ông Trần Huyền Dinh đưa ra khuyến cáo nhà đầu tư cần liên tục cập nhật kiến thức, cẩn trọng với những dự án hứa hẹn lãi suất cao hoặc thiếu thông tin rõ ràng, và chỉ nên tham gia khi hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc có sự kiểm chứng từ các đơn vị uy tín.

“Các hình thức lừa đảo trong thị trường tài sản mã hoá ngày càng tinh vi, nhiều dự án núp bóng dưới dạng đầu tư, quỹ sinh lời hay nền tảng DeFi hấp dẫn. Tôi tin rằng Luật Công nghiệp Công nghệ số và Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP sẽ giúp thị trường được quản lý chặt chẽ và minh bạch hơn, góp phần bảo vệ nhà đầu tư và giảm thiểu các rủi ro lừa đảo. Trong trường hợp bị chiếm đoạt tài sản, nhà đầu tư nên nhanh chóng trình báo với cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời”, ông Dinh nói.

Trước đó, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án AntEx và bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) với 9 đồng phạm.

Theo đó, từ tháng 8/2021 đến 11/2021, nhóm này phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT, quy đổi tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, đồng thời tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô…