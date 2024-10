Công bố nghị quyết sáp nhập huyện, xã của 13 tỉnh, thành

TPO - Ngày 8/10, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 13 tỉnh, thành giai đoạn 2023 – 2025.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 của 13 tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Lào Cai, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Ninh, Thái Bình, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Trong tổng số 13 địa phương này, Bắc Giang là tỉnh có số đơn vị hành chính sắp xếp nhiều nhất. Do vậy, để có thêm thời gian chuẩn bị, nghị quyết của tỉnh Bắc Giang sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025, muộn hơn 2 tháng so với 12 tỉnh, thành khác - có hiệu lực từ 1/11/2024.

Theo Nghị quyết, toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Yên Dũng sẽ được nhập vào thành phố Bắc Giang. Sau khi nhập, thành phố Bắc Giang có diện tích tự nhiên là 258,29km2 và quy mô dân số là 371.151 người.

Cùng với đó, phường Tân An cũng được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ xã Lão Hộ và thị trấn Tân An; thành lập phường Nham Biền trên cơ sở toàn bộ diện tích, quy mô dân số của thị trấn Nham Biền…

Nghị quyết cũng cho phép điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên (75,93 km2) của huyện Sơn Động để nhập vào huyện Lục Ngạn.

Bắc Giang cũng được thành lập thị xã Chũ trên cơ sở diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 10 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Lục Ngạn, đồng thời thành lập 5 phường thuộc thị xã này.

Nghị quyết cũng quy định về việc giải thể TAND và VKSND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, thành lập TAND và VKSND thị xã Chũ, tỉnh Bắc Giang.

Tại Quảng Ninh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết thành lập thành phố Đông Triều trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số thị xã Đông Triều. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/11/2024.

Tại Cần Thơ sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường An Phú và phường An Nghiệp, An Cư vào phường Thới Bình. Sau khi nhập, phường Thới Bình có diện tích tự nhiên là 1,99 km2 và quy mô dân số là 56.364 người.

Theo tờ trình trước đó của Bộ Nội vụ, tại 13 tỉnh, thành có 5 đơn vị hành chính cấp huyện và 186 cấp xã được sắp xếp để hình thành 5 đơn vị hành chính cấp huyện và 99 đơn vị cấp xã mới.

Sau sắp xếp, 13 tỉnh, thành phố này không thay đổi số lượng cấp huyện và giảm 87 cấp xã.