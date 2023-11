Công an tỉnh Đắk Nông huy động 6 tỷ đồng giúp người dân, nhận đỡ đầu 21 trẻ mồ côi

TPO - Thời gian qua, lực lượng công an các cấp của tỉnh Đắk Nông có nhiều chương trình an sinh xã hội, từ thiện gắn với công tác dân vận ý nghĩa giúp nhân dân. Trong đó, công an tỉnh đã nhận đỡ đầu 21 trẻ mồ côi, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Phát huy truyền thống nhân văn "lá lành đùm lá rách", "uống nước nhớ nguồn", từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng công an các cấp trong tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện gắn với công tác dân vận, các dịp, lễ kỷ niệm, nhất là hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh và 20 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Đắk Nông. Cụ thể, lực lượng công an các cấp trong tỉnh tổ chức 65 hoạt động xã hội tình nghĩa với tổng kinh phí trên 6 tỷ đồng; nhận đỡ đầu 21 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ thấp nhất từ 500 ngàn đồng/cháu/tháng. Đơn cử, ngày 12/11, tại lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập xã Quảng Hòa, Công an huyện Đắk Glong phối hợp các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa (mỗi căn trị giá 100 triệu đồng), tặng cháu Thào A Tiến (SN 2009) và cháu Tráng A Húa (SN 2008), đều trú xã Quảng Hòa. Đây là 2 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bố mẹ đều đã mất sớm, đang ở cùng người thân. Toàn bộ kinh phí xây dựng nhà do các nhà hảo tâm ủng hộ cùng với sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đắk Glong. Đồng thời Công an huyện Đắk Glong đã nhận đỡ đầu 5 cháu mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 700 ngàn đồng/cháu/tháng cho đến khi đủ 18 tuổi. Mới đây nhất, ngày 25/11, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp các đơn vị trong và ngoài ngành tổ chức Chương trình "Chút tình Tây Nguyên", tặng 300 phần quà với tổng trị giá 150 triệu đồng cho các hộ người DTTS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Đắk R'Măng. Lực lượng công an còn tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và những tác hại, hệ lụy… Trước đó, ngày 31/10, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp TAND tỉnh và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình "Bữa cơm dinh dưỡng" và trao tặng trên 24 triệu đồng cho đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học La Văn Cầu (cơ sở 2, xã Đắk R'măng, huyện Đắk Glong), để hỗ trợ bữa ăn cho 17 em học sinh có hoàn cảnh đang học nội trú tại trường. Đoàn cũng tặng hơn 200 suất quà cho học sinh khó khăn. Theo Thượng tá Trần Quang Trung, Trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị, tính đến ngày 27/11, Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức 3.138 hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Công an tỉnh, còn 7 hoạt động đang được triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ, mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa, giúp đỡ được nhiều hộ dân, học sinh khó khăn trên địa bàn…