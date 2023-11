Công an Đắk Nông chặt 'vòi' tín dụng đen gây nhức nhối tại vùng sâu, vùng xa

TPO - Công an tỉnh Đắk Nông đã triệt phá nhiều vụ án liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Đây là loại tội phạm rất nhức nhối ở vùng sâu, vùng xa, khiến bao con nợ rơi vào vòng xoáy nợ nần “lãi mẹ đẻ lãi con”, không lối thoát…

Theo số liệu, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an Đắk Nông phát hiện, đấu tranh, triệt phá 7 vụ, 11 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Đơn cử từ ngày 15-27/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp đấu tranh, triệt phá 2 nhóm hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng với lãi suất từ 180% đến 365%/1 năm, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trong đó, nhóm của Đào Văn Khắc (SN 1986) và Đào Văn Cương (SN 1987, cùng trú tỉnh Hà Nam) đến tỉnh Đắk Nông hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng từ tháng 6/2023. Nhóm này dùng facebook quảng cáo dịch vụ cho vay tiền. Khi người dân có nhu cầu, các đối tượng sẽ gặp trực tiếp, kiểm tra hoàn cảnh kinh tế.

Hình thức nhóm của Khắc và Cương cho vay trả góp theo ngày, số tiền cho vay dao động từ 5-100 triệu đồng/ lần vay, chịu lãi suất 365%/1 năm. Từ tháng 6/2023 đến nay, Đào Văn Khắc và Đào Văn Cương đã cho 169 lượt người vay với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 500 triệu đồng.

Đối với nhóm Bạch Thành Lâm (SN 1991) và Vũ Văn Hạnh (SN 1984, cùng trú tại huyện Đắk G’long, Đắk Nông), hoạt động cho vay lãi nặng từ cuối năm 2022 đến khi bị bắt (tháng 10/2023) với lãi suất từ 180%/1 năm, thu lợi bất chính khoảng 800 triệu đồng. Khi người vay chậm trả tiền thì các đối tượng có hành vi đe doạ dùng vũ lực với người vay và gia đình để cưỡng đoạt tài sản.

Theo Đại tá Đỗ Trọng Hoãn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Nông, chiêu trò cho vay lãi nặng là đánh vào tâm lý người vay muốn nhanh gọn (cầm đồ và các loại giấy tờ), thậm chí chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân mà không cần thế chấp tài sản… Người vay sẽ phải trả mức lãi suất cao hơn trong hợp đồng, thông thường từ 3.000-10.000 đồng/triệu đồng/ngày vay hoặc thậm chí nhiều hơn nữa.

Cứ thế, “Lãi mẹ đẻ lãi con”, con nợ vướng vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát, số tiền lãi phải trả gấp nhiều lần số tiền gốc đã vay. Tội phạm “tín dụng đen” thường đi liền với các loại tội phạm về hình sự, ma túy, lô đề, cờ bạc, các hành vi cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác.

Khi con nợ chậm trả hoặc không có khả năng thanh toán sẽ bị các đối tượng gây sức ép bằng cách gọi điện, nhắn tin đe dọa, đến tận nhà gây áp lực hoặc sử dụng thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội của người vay hoặc của người thân, bạn bè, đồng nghiệp để bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa, khủng bố tinh thần hoặc thậm chí bắt giữ, đánh đập con nợ...

Xác định tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng là nguồn gốc phát sinh nhiều loại tội phạm khác, thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác phòng ngừa và tham mưu với cấp ủy, chính quyền huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; cùng với đó là tuyên truyền, vạch trần những thủ đoạn của tội phạm này để bà con biết, không bị “sa chân” vào…