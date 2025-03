Công an tỉnh Đắk Lắk giảm 153 đầu mối sau tinh gọn bộ máy

TPO - Sau sắp xếp bộ máy, Công an tỉnh Đắk Lắk giảm 153 đầu mối; tiếp nhận 5 chức năng, nhiệm vụ từ các sở ngành.

Sáng 1/3 diễn ra Lễ bàn giao – tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ từ các sở ngành Đắk Lắk về Công an tỉnh; và ra mắt tổ chức, bộ máy mới của Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương về Nghị quyết số 18, Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng”, “không cầu toàn nhưng không nóng vội”.

Công an tỉnh tiếp nhận thêm 5 chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước gồm: An toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông; Bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng hàng không Buôn Ma Thuột; chức năng nhiệm vụ cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải; Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp.

Tổ chức bộ máy của Công an tỉnh được sắp xếp, tinh gọn thành 2 cấp (Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã, không tổ chức Công an cấp huyện).

Trong lần sắp xếp, tinh gọn này, Công an tỉnh đã giảm 15 đầu mối Công an cấp huyện; 138 đầu mối cấp đội. Có 152 lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo Công an huyện, chỉ huy cấp đội xin nghỉ công tác, hưởng chế độ hưu trí trước hạn tuổi; xin giữ chức vụ thấp hơn hoặc thôi giữ chức vụ.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã công bố 27 thủ trưởng các đơn vị chức năng thuộc Công an tỉnh, 180 Trưởng công an xã.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian qua Đảng uỷ Công an tỉnh đã tích cực triển khai toàn diện các mặt công tác theo tinh thần tinh gọn, sắp xếp bộ máy của trung ương.

Đến nay, Công an tỉnh và các sở, ngành có liên quan đã cơ bản hoàn thành phần lớn các nhiệm vụ công tác bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ mới và kết thúc nhiệm vụ của Công an cấp huyện.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung chia sẻ, đây là buổi lễ có nhiều cảm xúc; là thời khắc lịch sử của Công an tỉnh trong suốt quá trình hình thành và phát triển, xây dựng lực lượng.

Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khẩn trương thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy cũng như chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất..., tiếp nhận 5 chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở ngành.

Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk biểu dương và ghi nhận những kết quả của lực lượng Công an tỉnh trong thời gian qua, nhất là việc thực hiện chủ trương tinh gọn, sắp xếp bộ máy.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk yêu cầu Công an tỉnh nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.