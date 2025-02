Công an Cần Thơ nhận 5 nhiệm vụ mới

TPO - Chiều 28/2, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp nhận, bàn giao 5 nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các sở, ban ngành khác chuyển sang, chính thức thực hiện từ ngày 1/3.

Công an TP. Cần Thơ tiếp nhận 5 nhiệm vụ mới, gồm: Bảo đảm an ninh hàng không từ Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Sở Giao thông vận tải, Quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng từ Sở Thông tin và Truyền thông, Quản lý nhà nước lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp, Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Công an TP. Cần Thơ - cho biết sau khi tiếp nhận 5 nhiệm vụ mới, công an thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị có liên quan nhanh chóng triển khai các mặt công tác, tiếp tục phối hợp các sở, ngành để vận hành các nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Theo Thiếu tướng Thuận, quá trình thực hiện nhiệm vụ mới sẽ vừa làm vừa có theo dõi, nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, hạn chế để kịp thời tham mưu UBND thành phố và các Bộ ngành có chỉ đạo kịp thời.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - đề nghị các cơ quan bàn giao và đơn vị tiếp nhận tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chặt chẽ và hoàn tất công tác bàn giao, tiếp nhận, đảm bảo kịp thời, đúng quy định, đúng tiến độ. Trong quá trình bàn giao, chú ý công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý chặt hồ sơ bàn giao có độ mật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất, thất lạc tài liệu, dữ liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

Bên cạnh đó, bà Điệp cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp công bố thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, niêm yết công khai trên cổng dịch vụ công thành phố, trung tâm Hành chính công của thành phố để phục vụ người dân thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng chính trị cho cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.