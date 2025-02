Công an Đắk Nông: Bảo đảm mỗi xã ít nhất 12 biên chế

TPO - Công an tỉnh Đắk Nông điều động, bố trí cán bộ, chiến sĩ về các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an cấp xã bảo đảm ít nhất 12 biên chế/xã.

Ngày 28/2, Công an tỉnh Đắk Nông đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy của công an tỉnh và các đơn vị, Công bố Quyết định về điều động cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, bỏ cấp trung gian, không tổ chức công an cấp huyện và tiếp nhận thêm 4 nhiệm vụ mới từ các sở, ngành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Nông đã đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ.

Qua đó công an tỉnh đã điều động, bố trí cán bộ, chiến sĩ về các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an cấp xã bảo đảm ít nhất 12 biên chế/xã.

Đại tá Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và các cán bộ vừa nhận quyết định điều động khẩn trương thực hiện nhiệm vụ công tác mới; Bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu công tác; Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sau khi nhận nhiệm vụ mới.

Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu chú trọng đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội cũng như bảo đảm tiến độ triển khai các thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến, trực tuyến toàn trình, không để gián đoạn nhiệm vụ, duy trì phục vụ tốt nhất yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - bà Tôn Thị Ngọc Hạnh ghi nhận biểu dương tinh thần tích cực, khẩn trương của toàn lực lượng công an Đắk Nông trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần triển khai hiệu quả, đúng tiến độ các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Bộ Công an.