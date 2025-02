Quảng Ninh chính thức giải thể Công an huyện, thị xã, thành phố

TPO - Công an tỉnh Quảng Ninh vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về giải thể Công an huyện, thị xã, thành phố. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy Công an tỉnh. Quyết định điều động đối với 64 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, Công an cấp huyện theo Đề án của Đảng ủy Công an Trung ương.

Theo đó, từ 1/3, Công an tỉnh Quảng Ninh chính thức tiếp nhận 5 chức năng nhiệm vụ mới bao gồm Nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng (tiếp nhận từ Sở Thông tin và Truyền thông), nhiệm vụ Quản lý nhà nước về thực hiện bảo đảm An ninh hàng không (từ Cảng vụ hàng không miền Bắc và Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn), nhiệm vụ Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy (từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), nhiệm vụ Quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ (từ Sở Giao thông vận tải) và nhiệm vụ Quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp (từ Sở Tư pháp).

Đại diện các bên liên quan đã tiến hành bàn giao theo nguyên tắc bàn giao nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất, hệ thống dữ liệu, phần mềm quản lý, hệ thống phương tiện kỹ thuật, một phần nhân sự theo chỉ đạo của Bộ Công an và các bộ, ngành. Quá trình bàn giao không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức và người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, tri ân và biểu dương những công lao, cống hiến, hy sinh to lớn của lực lượng công an cấp huyện trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Trần Văn Phúc bày tỏ mong muốn và tin tưởng vào đội ngũ cán bộ, chiến sĩ công an cấp huyện sau khi sắp xếp, bố trí đến đơn vị mới tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm trong công tác, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Đảng, Tổ quốc và Nhân dân cần đến, xứng đáng với lời thề danh dự của lực lượng CAND Việt Nam.

Thời gian tới, với mô hình bộ máy mới, nhiệm vụ của lực lượng CAND được tăng thêm. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào của lực lượng công an khi có điều kiện cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đồng thời cũng vừa đặt ra yêu cầu trách nhiệm cao hơn và nặng nề hơn. Để đạt được mục tiêu đó, Giám đốc Công an tỉnh đã đề ra 7 nội dung cụ thể và yêu cầu Thủ trưởng công an các đơn vị khẩn trương triển khai ngay.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức bộ máy Công an theo mô hình 2 cấp và chuyển giao thêm các chức năng, nhiệm vụ mới, đặt ra cho công an nhiệm vụ nặng nề. Các phòng nghiệp vụ vừa tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện, vừa bổ sung các nhiệm vụ mới từ các sở, ngành chuyển giao.

Do đó, lãnh đạo công an tỉnh cần quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời các nhiệm vụ công tác, phải tính toán kỹ lưỡng điều chỉnh phân công, phân cấp bảo đảm rành mạch, đồng bộ, xuyên suốt, không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để sót, mất nhiệm vụ.

Đồng thời, động viên cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận công việc, nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng thực hiện nhiệm vụ, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo phương châm "tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở". Công an cấp tỉnh giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, bám cơ sở, giải quyết các vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.