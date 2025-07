Công an Phú Thọ thu giữ, tiêu hủy 17 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát hiện, ngăn chặn đối tượng vận chuyển khoảng 17 tấn lợn không rõ nguồn gốc. Qua xét nghiệm nhanh của cơ quan chức năng, số lợn trên đã bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan chức năng kiểm tra số lợn bị bắt giữ.

Sáng 12/7, lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh Phú Thọ cho biết, 9h ngày 11/7, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ) tiến hành kiểm tra phương tiện xe ô tô tải biển số 37H-014.XX, do ông Phạm Đình D (năm sinh 1983; trú tại xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển chở 190 con lợn. Ước tính số lợn trên có trọng lượng khoảng 17 tấn.

Quá trình kiểm soát, lái xe Phạm Đình D không xuất trình được các loại giấy tờ chứng nhận kiểm dịch động vật, hồ sơ nguồn gốc, giấy phép vận chuyển, sổ theo dõi tiêm phòng.

Lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm nhanh mẫu ngẫu nhiên từ số lợn trên. Kết quả cho thấy, các mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Ngay sau khi có kết quả, lực lượng chức năng đã lập biên bản tiêu hủy toàn bộ số lợn trên theo đúng quy trình kiểm dịch và phòng, chống dịch bệnh động vật.

Hiện, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.