Công an Hà Nội nghiên cứu, quán triệt một số tác phẩm của Tổng Bí thư Tô Lâm

TPO - Ngày 11/4, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu, quán triệt một số tác phẩm của Tổng Bí thư Tô Lâm – Liên hệ thực tiễn công tác Công an trên địa bàn Thủ đô”. Hội nghị tổ chức trực tuyến đến 39 điểm cầu với sự tham dự của gần 3.000 đảng viên, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì Hội nghị. PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương làm báo cáo viên tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: “Nội dung các bài viết, cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm là những định hướng chiến lược, quan trọng về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, bảo đảm an ninh trật tự”.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đề nghị cán bộ, chiến sĩ tập trung lắng nghe những nội dung được báo cáo viên truyền đạt, tích cực trao đổi các vấn đề liên quan và tham gia đặt câu hỏi, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả của Hội nghị.

Tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Viết Thông truyền đạt 3 nội dung trọng tâm về bài viết “Rạng rỡ Việt Nam”, cuốn sách “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân – Sáng ngời tư cách người Công an cách mạng” và tác phẩm “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giao lưu, đặt câu hỏi xoay quanh nội dung các bài viết, cuốn sách của Tổng Bí thư và liên hệ với thực tiễn công tác tại các đơn vị, đặc thù Công an Thủ đô.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định: "Thời gian qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP Hà Nội, Công an thành phố luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân Thủ đô tin tưởng giao phó".

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu các cấp ủy, đơn vị chức năng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai nghiêm túc, sáng tạo, hiệu quả các nội dung trong bài viết và cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm đến 100% cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm phù hợp với thực tiễn đơn vị. Qua đó củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, giữ vững phẩm chất “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân” của người Công an cách mệnh.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đổi mới, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, quyết tâm xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.