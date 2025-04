Công an Hà Nội gặp mặt cán bộ chi viện chiến trường miền Nam

TPO - Ngày 18/4, hòa chung không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Công an Hà Nội tổ chức gặp mặt cán bộ chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng lực lượng vũ trang - Trưởng Ban liên lạc cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Cách đây 50 năm, với cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dân tộc Việt Nam đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến vĩ đại chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng đi trong đoàn quân của đại thắng mùa Xuân năm 1975 có sự đóng góp đặc biệt và sự hy sinh thầm lặng của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và các cán bộ Công an Hà Nội nói riêng chi viện cho chiến trường miền Nam ruột thịt.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ sự xúc động khi được gặp mặt các cán bộ Công an Hà Nội chi viện chiến trường miền Nam - những người đã trực tiếp tham gia các cuộc chiến đấu giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc.

"Thực hiện Nghị quyết của Trung ương, Đảng đoàn, Bộ Công an với tinh thần “Tất cả vì tiền tuyến lớn”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, Công an Hà Nội đã kịp thời lựa chọn, bồi dưỡng, huấn luyện và chi viện hàng ngàn cán bộ nghiệp vụ, cán bộ kỹ thuật cùng hàng trăm tấn tài liệu, phương tiện thông tin liên lạc, trang thiết bị, vũ khí để cùng đoàn cán bộ Bộ Công an tăng cường cho chiến trường miền Nam" - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, trên mỗi cương vị, nhiệm vụ được giao, dù ở bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào, những nơi gian khổ nhất, ác liệt nhất, các cán bộ Công an Hà Nội tham gia chi viện chiến trường miền Nam đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, đoàn kết, vượt qua mọi thử thách, kiên cường chiến đấu, dũng cảm hy sinh, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

"Các cán bộ đã góp phần quan trọng cùng quân và dân ta làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, thu non sông về một mối, đưa đất nước bước vào kỉ nguyên độc lập, thống nhất, hoà bình và phát triển…” - Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.

Ông Nguyễn Việt Cường - Trưởng Ban liên lạc chiến trường B, C, K xúc động nhớ lại những ngày cán bộ Công an Thủ đô cùng quân và dân ta chiến đấu oanh liệt. Đã có nhiều cán bộ hy sinh, hay có những người còn mang trong mình di chứng của cuộc chiến tranh ác liệt ấy.

“Chúng tôi nay tuổi cao, sức yếu vẫn luôn tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị của người cán bộ Công an nhân dân, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và là những công dân gương mẫu trong cuộc sống hàng ngày và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thoái hóa biến chất và nêu cao tuổi cao gương sáng". - ông Cường chia sẻ.

Trong không khí xúc động và tự hào, lớp lớp thế hệ trẻ Công an Thủ đô vô cùng xúc động và biết ơn những cán bộ Công an Thủ đô - những con người đã viết nên trang sử vàng rực rỡ bằng chính máu xương và tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đã trao quyết định khen thưởng đối với 18 đồng chí có nhiều đóng góp trong hoạt động của Ban liên lạc chiến trường B, C, K.

Mang trí tuệ, nhiệt huyết của tuổi trẻ quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh Tại Hội nghị, đại diện cho thế hệ trẻ Công an Hà Nội, Đại úy Võ Thị Minh Trâm xin hứa sẽ quyết tâm hành động, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều dạy của Người. Kế tục trung thành và xứng đáng với truyền thống anh hùng cách mạng, lịch sử vẻ vang và những thành tựu to lớn của lực lượng Công an Thủ đô qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, xung kích, tình nguyện mang “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, mang trí tuệ, nhiệt huyết tuổi trẻ quyết tâm xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, là đội dự bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên… Góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.