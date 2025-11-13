Công an có mặt tại Thẩm mỹ viện Mailisa

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng bất ngờ xuất hiện tại trụ sở chính của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh.

Cảnh sát cơ động tại Thẩm mỹ viện Mailisa.

Hiện Công an TP.HCM chưa công bố nguyên nhân của đợt kiểm tra.

Tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ được tổ chức thành nhiều tốp: Một phần đứng bên ngoài thực hiện công tác canh gác, phong tỏa và giữ trật tự khu vực, phần còn lại vào bên trong để làm việc, thu thập tài liệu và khám xét theo quy định tố tụng.

Nhiều nguồn tin cho rằng đây là bước tiếp theo trong quá trình xác minh hoạt động của hệ thống Mailisa – đơn vị từng bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực hành nghề thẩm mỹ và quảng cáo vượt phạm vi cho phép.

Các cơ sở của Thẩm mỹ viện Mailisa.

Mailisa thành lập năm 1998 với định hướng cung cấp dịch vụ làm đẹp tự nhiên. Hiện thương hiệu có 17 chi nhánh trên toàn quốc và phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin sự việc.