Công an Bình Dương đỡ đầu cho học sinh mồ côi vì COVID-19

TPO - Với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, Hội phụ nữ khối An ninh Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” và tiến hành đỡ đầu cho hai em học sinh mồ côi vì COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 23/8, Hội Phụ nữ khối An ninh Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu - sẻ chia và lan tỏa yêu thương” nhằm hỗ trợ, chia sẻ những mất mát với trẻ em mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, Hội Phụ nữ khối An ninh Công an tỉnh Bình Dương đã nhận đỡ đầu cho hai em mồ côi cha mẹ vì COVID-19 là Nguyễn Đình Minh Đức (SN 2007) và Nguyễn Ngọc Kim Anh (SN 2016) và trao cho mỗi em 10 triệu đồng.

Em Nguyễn Đình Minh Đức là học sinh lớp 8 trường THCS Đông Hòa (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Cha của Đức mất năm 2010 do bệnh hiểm nghèo. Đến năm 2021, mẹ của em mất vì COVID-19.

Đức còn có một anh trai (SN 2003) và hiện hai anh em đang được bà nội nuôi dưỡng. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh trai của Đức (SN 2003) phải nghỉ học đi làm kiếm tiền phụ bà nội.

Em Nguyễn Ngọc Kim Anh là học sinh một trường mầm non ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mẹ của Kim Anh mất Năm 2021 vì dịch COVID-19, ba làm nghề chạy xe ôm. Vì điều kiện khó khăn, bé Kim Anh phải ở với ông, bà ngoại. Tuy nhiên, người thân nuôi dưỡng bé hiện đang mang bệnh nặng.

Với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, chương trình “Mẹ đỡ đầu” của Hội phụ nữ khối An ninh Công an tỉnh Bình Dương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ phẩm chất, tấm lòng nhân hậu, bao dung của người nữ chiến sĩ Công an đã và đang lan tỏa, truyền đi thông điệp giúp các em được sống yên ấm trong tình yêu thương của cả cộng đồng xã hội.

Đây là một trong các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhân kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2022), 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2022) và Quốc khánh 2/9.