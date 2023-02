Con trai bà Nguyễn Phương Hằng không đồng ý giám định tâm thần cho mẹ

TPO - Ông Nguyễn Quang Tuấn (con riêng của bà Nguyễn Phương Hằng), không đồng ý với đề nghị giám định tâm thần đối với bà Hằng của ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng).

Ngày 21/2, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn đề nghị không giám định tâm thần đối với bà Nguyễn Phương Hằng (bị can, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, tỉnh Bình Dương) của ông Nguyễn Quang Tuấn (ngụ quận 7, TPHCM) là con trai riêng bà Nguyễn Phương Hằng.

Trong đơn, ông Nguyễn Quang Tuấn nêu, từ khi bà Hằng bị tạm giam đến nay, ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Nguyễn Phương Hằng) nhiều lần gửi đơn yêu cầu cơ quan tố tụng trưng cầu giám định tâm thần đối với bà Hằng, với lý do đây là tình tiết để bảo lãnh và giảm nhẹ cho bà Hằng.

Ông Tuấn nêu trong đơn các lý do không đồng ý với yêu cầu của ông Dũng là: Trước khi bị bắt, bà Hằng có uống thuốc để điều trị bệnh cao huyết áp, bệnh rối loạn lipid, u xơ tử cung, rối loạn lo âu. Trong đó bệnh rối loạn lo âu là một trong những bệnh lý về thần kinh nhưng không phải là loại bệnh lý làm ảnh hưởng đến khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng.

Ông Tuấn cũng cho rằng, hậu quả của việc giám định tâm thần không chỉ dừng ở việc đánh giá có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hay không, mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề khác về quan hệ pháp luật hôn nhân gia đình, quan hệ pháp luật dân sự về quyền sở hữu tài sản, quản lý phần vốn góp trong doanh nghiệp.

Ngoài ra, ông Tuấn nêu trong đơn rằng, ông Huỳnh Uy Dũng không can ngăn bà Hằng, khiến bà Hằng tin tưởng ông Dũng nên không dừng lại việc livestream… Cũng theo ông Tuấn thì ông nghi ngờ hồ sơ khám chữa bệnh có thể bị làm giả…

Về vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, hồi đầu tháng 2/2023, Viện KSND TPHCM đã trả hồ cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, đề nghị nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, giảng viên) có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân.

Trước đó Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung (lần 2), qua đó đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 4 bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi (ngụ tại Quận 12, trợ lý bà Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng truyền thông Công ty CP Đại Nam) cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan điều tra xác định, bà Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp qua mạng Internet để nói về chuyện bí mật đời tư cá nhân, sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cá nhân. Hành vi sai phạm chỉ dừng lại khi ngày 24/3/2022, bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam.