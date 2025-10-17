Côn Đảo lần đầu tiên điều trị thành công bệnh nhân đột quỵ

TPO - Sau khi triển khai đơn vị Đột quỵ tại Trung tâm y tế Quân dân Y Côn Đảo, lần đầu tiên các bác sĩ tại đây với sự trợ giúp của bác sĩ chuyên khoa Nội thần kinh- BV Nhân Dân 115, đã điều trị thành công một bệnh nhân bị đột quỵ.

Chiều 17/10, Sở Y tế TPHCM thông tin về trường hợp bệnh nhân T.V.K, 34 tuổi bị đột quỵ vào sáng cùng ngày và được các bác sĩ cứu sống thành công.

Các bác sĩ đã cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị đột quỵ tại Côn Đảo.

Trước đó, 7 giờ 30 ngày 17/10, bệnh nhân K. đột ngột ngã, yếu tay chân bên trái, méo miệng, được đưa vào khoa Cấp cứu của Trung tâm y tế Quân dân Y Côn Đảo. Sau chẩn đoán nghi đột quỵ bán cầu phải giờ thứ nhất, ngay lập tức BS CKI. Huỳnh Minh Triết - Khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân Dân 115, đang tăng cường hỗ trợ Trung tâm y tế Quân dân Y Côn Đảo đã chỉ định cho bệnh nhân chụp CT scan sọ não. Đến khoảng 8 giờ 10 phút, trong thời gian chờ chụp CT, bệnh nhân diễn tiến nặng hơn

Sau khi có kết quả chụp CT-scan sọ não, các bác sĩ gửi kết quả qua hệ thống PACS về Bệnh viện Nhân Dân 115 và hội chẩn với các chuyên gia bệnh lý Mạch máu não. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu não bán cầu phải giờ thứ 1, có chỉ định điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch (rTPA) cấp cứu.

BS CKI. Huỳnh Minh Triết (BV Nhân Dân 115) và BS CKII. Nguyễn Thị Thanh Trúc (Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bình Dân) đã tiến hành điều trị tiêu sợi huyết cho bệnh nhân. Thuốc tiêu sợi huyết trước đó đã được BV Nhân Dân 115 hỗ trợ cho Trung tâm y tế Quân dân Y Côn Đảo. Ngay sau khi truyền thuốc, bệnh nhân đã cải thiện gần như hoàn toàn, chỉ còn liệt nhẹ bên trái.

Đây là được cho là ca bệnh đột quỵ đầu tiên được Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo triển khai điều trị thành công. Thành quả này là nhờ chính sách triển khai đưa các bác sĩ chuyên khoa, vật tư thiết bị tốt, hội chẩn từ xa từ đất liền ra đặc khu Côn Đảo trong thời gian qua của ngành y tế TPHCM. Trước đây, với những ca bệnh như thế này, hầu hết được chuyển về các bệnh viện lớn ở TPHCM để điều trị.