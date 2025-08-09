Có thể trao danh hiệu Công dân danh dự của Hà Nội cho 'nhân vật quốc tế tiêu biểu'

TPO - Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội yêu cầu phát huy vai trò, sức mạnh của các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và giá trị cao quý của việc trao danh hiệu Công dân danh dự của Thủ đô Hà Nội cho các nhân vật quốc tế tiêu biểu.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài vừa ký ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Theo chỉ thị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; trước hết là tích cực phổ biến, quán triệt, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân; xác định công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô.

“Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; đưa công tác đối ngoại nhân dân của Hà Nội trở thành tiêu biểu cho đối ngoại nhân dân của cả nước, xứng tầm với vị trí, vai trò của Thủ đô trong khu vực và vươn tầm quốc tế; góp phần củng cố trụ cột đối ngoại nhân dân trong nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại”, chỉ thị nêu rõ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao danh hiệu và tặng hoa chúc mừng các “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024. Ảnh: Viết Thành.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân, công tác phi chính phủ nước ngoài; nghiên cứu, tham mưu, thông tin đối ngoại, thực hiện tốt phương châm của đối ngoại nhân dân Việt Nam: "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả"; chú trọng tính đa dạng và kịp thời, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong từng giai đoạn, hoàn cảnh, lĩnh vực, địa bàn và đảm bảo tính toàn diện, phong phú của hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội...; quan tâm, chú trọng các hoạt động đối ngoại nhân dân về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đáng chú ý, chỉ thị cũng nêu yêu cầu phát huy vai trò, sức mạnh của các cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và giá trị cao quý của việc trao danh hiệu Công dân danh dự của Thủ đô Hà Nội cho các nhân vật quốc tế tiêu biểu. Đồng thời, tăng cường đấu tranh dư luận, phản bác các thông tin sai lệch, luận điệu sai trái, các hành vi thiếu thiện chí đối với Việt Nam và đối với mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.