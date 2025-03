Thủ tướng yêu cầu rà soát, đề xuất bổ sung các trường hợp miễn thị thực đơn phương

TPO - Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Công an khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất bổ sung các trường hợp được áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương trên cơ sở yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới, bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.