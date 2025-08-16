Cổ Loa - Từ mảnh đất di sản đến thành phố Expo dự kiến đón 60 triệu khách mỗi năm

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tọa lạc ở Cổ Loa - vùng đất từng hai lần được chọn làm kinh đô nước Việt - đang là cái tên hot nhất khi là nơi diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước mừng 80 năm Quốc khánh. Với quy mô Top 10 thế giới, tích hợp hệ sinh thái tổ chức sự kiện, triển lãm, hội nghị tầm cỡ quốc tế, nơi đây dự kiến đón 60 triệu lượt khách mỗi năm, kiến tạo nền kinh tế Expo tỷ đô cho Việt Nam.

Biểu tượng thịnh vượng mới trên vùng đất địa linh

Hơn 2.000 năm qua, Đông Anh nói chung và mảnh đất Cổ Loa địa linh nhân kiệt nói riêng được biết tới là biểu tượng của lịch sử dựng nước, giữ nước hào hùng. Từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên, nơi đây được chọn làm kinh đô nước Âu Lạc. Vùng này còn gắn với truyền thuyết về An Dương Vương được thần Kim Quy bày cách xây thành Cổ Loa.

Mùa xuân năm 939, sau khi đánh bại quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng vương, lập nhà Ngô, chọn Cổ Loa làm kinh đô với ý nghĩa nối tiếp sự nghiệp dựng nước đời Hùng Vương, An Dương Vương, chấm dứt hoàn toàn thời kỳ Bắc thuộc kéo dài hơn 1.000 năm, mở ra kỷ nguyên phát triển của quốc gia độc lập, tự chủ.

Biểu tượng nối tiếp biểu tượng, ngày nay trên mảnh đất hào hùng của dân tộc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam được xây dựng với tầm vóc là quần thể triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ 10 thế giới với kiến trúc giao thoa giữa lịch sử và thời đại. Dự án có tổng diện tích 90 ha, tọa lạc ở đường cầu Tứ Liên (Đông Anh, Hà Nội), được kỳ vọng trở thành điểm đến của sự kiện chính trị - kinh tế - văn hóa - du lịch tầm quốc gia và quốc tế.

Kiến trúc hoành tráng của quần thể triển lãm nhìn từ trên cao.

Tổ hợp gồm nhiều hạng mục, khu triển lãm trong nhà, triển lãm ngoài trời cùng loạt công trình phụ trợ. Đặc biệt, nhà triển lãm Kim Quy - nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới là kiến trúc biểu tượng, tái hiện một trong tứ linh phương Đông và gắn liền truyền thuyết thần Kim Quy của vùng đất thiêng Cổ Loa.

Kiến trúc hiện đại, không gian trưng bày rộng mở và cảnh quan xanh thoáng rộng tạo sự đối lập ấn tượng với nền đất từng in dấu thành lũy cổ. Đặc biệt, VEC còn bố trí nhiều phân khu chức năng chuyên biệt, đáp ứng chuyên sâu đa dạng nhu cầu, điển hình là một Trung tâm Hội nghị VinPalace, hai Trung tâm triển lãm thường xuyên (khối A và B), tổ hợp khách sạn 5 sao quốc tế, văn phòng hạng, A cùng với đó là 5 bãi đậu xe với diện tích hơn 170.000m²

VEC dự kiến đón 60 triệu lượt khách mỗi năm, kiến tạo nền kinh tế Expo tỷ đô cho Việt Nam.

Điểm hẹn thu hút dòng khách MICE toàn cầu

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được định vị là thành phố Expo đầu tiên tại Việt Nam. Mô hình này đáp ứng đa dạng nhu cầu gồm từ các sự kiện trưng bày triển lãm, hội nghị cao cấp, sự kiện cấp nhà nước lẫn quốc tế, dịch vụ giải trí, lễ hội âm nhạc... Bên cạnh đó, người dân lẫn du khách có thể thoải mái thưởng thức ẩm thực, khám phá, mua sắm và giải trí trong cùng một quần thể.

Khán giả check-in tại VEC trong sự kiện V-Concert hôm 9/8.

Với vị trí chiến lược cách sân bay Nội Bài chỉ 15 phút di chuyển, án ngữ trục kết nối từ sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) vào trung tâm Hà Nội và cách khu Tây Hồ chỉ 5 phút di chuyển sau khi cầu Tứ Liên hoàn thành, VEC hoàn toàn có thể trở thành “điểm hẹn” mới của dòng khách MICE toàn cầu, lên tới 60 triệu lượt người/năm. Đây cũng là nhóm có mức chi tiêu cao gấp 2-3 lần du khách thông thường.

Không gian đậm “Chất Việt” tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Trước đó, trên thế giới có nhiều khu triển lãm trở thành chất xúc tác về du lịch, thương mại, góp phần phát triển nước sở tại. Theo BIE, Expo 2000 (Hannover, Đức, 160 ha) hút 18 triệu khách, thu khoảng 12 tỷ Euro, đặt Đức vào trung tâm bản đồ triển lãm châu Âu đầu thế kỷ 21, nâng cấp mạnh hạ tầng giao thông.

Khu Expo 2010 (Thượng Hải, Trung Quốc, 523 ha) tiếp đón hơn 73 triệu khách, tạo bước ngoặt cho hạ tầng - sân bay, metro, phát triển thương mại, góp phần tăng 13% doanh thu du lịch dịp Tết Nguyên Đán.

VEC còn bố trí nhiều phân khu chức năng chuyên biệt, đáp ứng chuyên sâu đa dạng nhu cầu, điển hình là một Trung tâm Hội nghị VinPalace

Trong khi đó, Expo 2015 (Milan, Italy, 110 ha) với 21 triệu lượt khách, đã thúc đẩy GDP Italy tăng thêm 31,6 tỷ Euro giai đoạn 2012-2020. Expo 2020 (Dubai, UAE, 438 ha) hút gần 24 triệu lượt khách, ước tính mang về gần 33 tỷ USD giá trị gia tăng cho nền kinh tế UAE giai đoạn 2013-2031, tương đương khoảng 50.000 việc làm toàn thời gian mỗi năm.

Với quy mô Top 10 thế giới cùng hạ tầng kết nối thuận tiện khi kế cận 2 sân bay quốc tế và nằm ngay sát trung tâm Hà Nội, Trung tâm Triển lãm Việt Nam được kỳ vọng có thể chạm mốc son của những Expo nổi bật toàn cầu hiện nay. Không chỉ là công trình có giá trị về mặt quy hoạch, tổ chức không gian, nơi đây được định vị là quần thể văn hóa, thương mại có ý nghĩa quan trọng, xứng tầm khu vực và thế giới - là biểu tượng cho tinh thần đổi mới, phát triển và khát vọng vươn lên của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.