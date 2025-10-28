Cô giáo mầm non ở Gia Lai bị tố bạo hành trẻ: Buộc thôi việc, phạt hành chính 6,5 triệu đồng

TPO - Một phụ huynh tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai tố cáo con mình bị bạo hành khi học tại Trường Mầm non H.S, gây ra những vết bầm tím trên cơ thể.

Cụ thể, chị T.T.T.T (SN 1993, phường Quy Nhơn Nam) phản ánh con trai mình là cháu N.A.P (SN 2019, từng theo học tại Trường Mầm non H.S. giai đoạn 2022-2023) thường xuyên về nhà với những vết bầm nhỏ trên cơ thể và cho biết bị cô giáo nhéo. Sự việc cũng được chị T. báo cáo hiệu trưởng nhưng sau đó được gia đình bỏ qua.

Đến ngày 28/11/2024, chị T. tiếp tục tố cáo con mình bị một giáo viên khác là cô L.C.L “tác động vật lý”. Theo chị T, hiệu trưởng nhà trường đã xin lỗi và hứa sẽ quan tâm hơn. Tuy nhiên, chị cho rằng nhà trường không thực hiện lời hứa nên đã cho con nghỉ học và đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Hai vết bầm trên ngực cháu N.A.P. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Sau khi bài viết lan truyền, hiệu trưởng và chủ trường đến nhà chị T. để xin lỗi nhưng theo chị, việc làm này không rõ ràng và thậm chí phủ nhận trách nhiệm. Gia đình chị T. cũng gửi đơn đến cơ quan chức năng.

Chị T. cho biết cô giáo liên quan đã bị công an xử phạt hành chính, nhưng gia đình vẫn chưa nhận được thông báo cụ thể về trách nhiệm của nhà trường. Chị T. yêu cầu nhà trường phải nhận lỗi và công khai thông tin xin lỗi. Bên cạnh đó, trường cần hoàn trả một năm học phí vì môi trường giáo dục không đảm bảo.

Cho thôi việc giáo viên

Làm việc với báo chí, bà Trần Thị Huỳnh Dân - Hiệu trưởng Trường Mầm non H.S, thừa nhận việc xảy ra ngày 28/11/2024, khi phụ huynh phát hiện hai vết bầm trên người cháu P. Qua trích xuất camera, nhà trường xác định cô giáo cô L.C.L phụ trách lớp có “tác động” vào cháu N.A.P.

Theo bà Dân, trong lúc dạy, cháu P. không hợp tác nên cô L. giả vờ dọa gọi điện thoại, điều đó khiến bé sợ và nhảy tới ôm chặt cô. Trong phản xạ, cô L. “đẩy bé P. ra hơi mạnh” dẫn đến bầm tím (2 vết trên ngực - PV).

Về việc này, nhà trường thừa nhận trách nhiệm, gửi lời xin lỗi đến phụ huynh, đồng thời cho thôi việc đối với cô giáo L. Hiện trường đã đăng tải thông tin xin lỗi công khai trên website và sẽ hỗ trợ một tháng học phí cho phụ huynh.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho hay, địa phương đã tiếp nhận phản ánh của chị T.T.T.T, chỉ đạo phòng Văn hóa - Xã hội rà soát quy trình xử lý để tham mưu và phản hồi cho người dân.