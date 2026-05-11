Có gì trong video của "em ghệ tone hồng" Juhoon CORTIS mà dân mạng xôn xao?

HHTO - Nhá hàng cho loạt bìa tạp chí W Korea Vol. 6, clip "đoán xem ai nè" của Juhoon (CORTIS) có tương tác vượt trội.

Ngày 10/5, W Korea lần lượt đăng video "nhá hàng" cho bìa tạp chí Vol. 6. Fan dễ dàng nhận ra đó là 5 chàng trai của CORTIS. Sáng 11/5, bìa chính thức của từng cá nhân được cập nhật. Mỗi thành viên đồng hành với một thương hiệu xa xỉ; Keonho - Gucci, Martin - YSL, Seonghyeon - LOEWE, James - Prada, Juhoon - Dior.

Juhoon bùng nổ với phong cách phi giới tính trên bìa W Korea.

"Em ghệ tone hồng" Juhoon là người được đăng clip và ảnh bìa cuối cùng nhưng lại hút tương tác cao nhất trong các thành viên. Từ khóa Kim Juhoon lọt top thịnh hành trên X sau 7 phút được fan dốc sức "đẩy top". Sau gần 4 giờ đăng tải, bài đăng vượt 100K lượt "thả tim" và hiện đã vượt mốc 2 triệu lượt xem. Theo sau là Keonho với hơn 1,1 triệu lượt xem.

Công lớn giúp clip này náo loạn cõi mạng đến từ nỗ lực "cày cuốc" kêu gọi của người hâm mộ Juhoon, CORTIS; cộng thêm tạo hình chất ngất và khí chất cuốn hút trong tạo hình tóc "sói hoang hư hỏng" - mắt xanh. Nhiều lời khen từ cả fan và non-fan để lại dưới bài đăng:

"Lần đầu tiên xem một video ngắn trên tạp chí khiến tôi nổi da gà vì nó quá đẹp. Phải nói rằng, Juhoon đã hoàn toàn làm rất tốt lần này - đẹp trai, phong cách và cực kỳ thời trang."

"Mắt xanh, tóc sói, Kim Juhoon đang làm quái quỷ gì vậy."

"Siêu đẹp trai và tự tin."

"Chàng trai Dior làm quá tốt, em nó quá dịu."

"Juhoon cân mọi concept không phải nói quá."

Hơn một lần Juhoon được khen ngợi khi "cân đồ" Dior.

Lần đẩy bìa này cho CORTIS được cho là chiến lược cho nhóm tiếp xúc với thương hiệu xa xỉ mang tính cá nhân để hướng đến danh phận chính thức. Liệu Juhoon và lần viral rần rần này cùng Dior trên W Korea có "tăng tốc" cho anh cũng như nhà "Cỏ Tí"?