Có gì trong căn hộ cao cấp ca sĩ Bằng Kiều vừa đặt cọc mua liền một lúc 3 căn?

Ca sĩ Bằng Kiều mới đây đã mua liền lúc 3 căn chung cư Hausman Premium Residences - dự án được ví như Paris thu nhỏ giữa lòng Hà Nội. Anh còn tiết lộ sẽ chuyển về đây để sinh sống .

Tòa chung cư cao cấp này sở hữu những ưu điểm độc đáo, nổi trội nào mà khiến nam ca sĩ sốt sắng muốn về an cư đến vậy?

Nơi an cư của những người tinh tế

Nằm cách dự án The Manor - biểu tượng thịnh vượng và an gia của giới nhà giàu Hà Nội chỉ 5 phút chạy xe, tòa chung cư Hausman Premium Residences là dự án thứ hai trong khu vực mô phỏng một không gian sống mang đậm phong vị Châu Âu hào hoa, tinh tế và sang trọng.

Với thiết kế lấy cảm hứng từ những khu chung cư thấp tầng tại Châu Âu, Hausman Premium Residences chỉ có 12 tầng nổi, chiều cao tương tự những tòa tháp đặc biệt tại The Manor song vượt trội hơn do có tới 3 tầng hầm (The Manor chỉ có 1 hầm).

Tòa chung cư thấp tầng tương phản mạnh mẽ so với các tòa cao ốc chọc trời đang mọc lên khắp khu vực Tây Hà Nội, không chỉ đem lại cảm xúc đặc biệt cho gia chủ khi được ở các căn hộ như biệt thự trên không mà còn mang theo những giá trị cộng thêm mà các tòa cao ốc chọc trời không thể nào có được.

Chiều cao chỉ 12 tầng với 410 căn hộ, song tòa chung cư có tới 10 thang máy thương hiệu Nhật Bản, hiện đại nhất hiện nay. Điều này cho phép cư dân sống trên tầng cao nhất mỗi khi cần di chuyển không những không phải chờ đợi thang máy như các tòa cao ốc khác, mà còn rất an tâm khi sử dụng thang máy hiện đại với chiều cao hết sức an toàn.

3 tầng hầm diện tích lớn 15.260 m2 đảm bảo mỗi căn hộ có ít nhất 01 chỗ đỗ xe, chưa kể xung quanh tòa nhà là những con phố rộng rãi nội khu và các khu vực có thể đảm bảo cư dân không phải đi bộ mới ra được bãi đỗ xe như một số dự án xung quanh.

Các căn hộ có diện tích hợp lý (từ 56,1 – 117 m²), được tính toán phù hợp với công năng sử dụng tới từng cen ti mét. Nội thất các căn hộ được thiết kế tinh tế, bàn giao chi tiết được nhập khẩu từ châu Âu, là những sản phẩm cao cấp nhất đến từ các thương hiệu danh tiếng.

Chung cư Hausman Premium Residences áp dụng giải pháp quản lý và hệ thống an ninh hiện đại, đảm bảo an toàn và tiết kiệm thời gian cho chủ nhân căn hộ.

Tiện ích all in one và không gian sống đẳng cấp

Không chỉ bị chinh phục bởi thiết kế và chất lượng căn hộ, nhiều cư dân thuộc giới tinh hoa như ca sĩ Bằng Kiều đã không ngần ngại xuống tiền đặt mua căn hộ Hausman Premium Residences ngay khi xem xong dự án vì không gian sống chuẩn mực – nơi mọi chi tiết đều được chăm chút dành cho những người có gu và yêu thích sự yên tĩnh, kín đáo.

Hausman Premium Residences được quy hoạch đồng bộ, nằm sau cánh cổng với bốn phía là các tuyến đường rộng rãi. Khu vực này vẫn giữ được sự yên tĩnh và thoáng đãng nhờ hệ thống cây xanh che chắn khói bụi. Các dãy nhà liền kề và biệt thự bao quanh tòa cao ốc tạo nên điểm nhấn thịnh vượng, bình yên, phản ánh một cộng đồng cư dân có gu và mức sống cao.

Bên cạnh không gian sống hiện đại, Hausman Premium Residences còn sở hữu hàng loạt các tiêu chuẩn vượt trội, điển hình của một sản phẩm căn hộ cao cấp bao gồm: vị trí trung tâm, thuận tiện kết nối giao thông, kiến trúc độc đáo tạo điểm nhấn và không gian sống vượt chuẩn thị trường.

Hausman Premium Residences được ví là viên kim cương còn sót lại ở khu vực Tây Hà Nội, nằm trên trục giao thông huyết mạch (tuyến đường 70 mở rộng, đường Lê Quang Đạo kéo dài), đón đầu xu thế dịch chuyển mạnh mẽ của các trụ sở hành chính, cơ quan nhà nước về khu vực phía Tây.

Sự dịch chuyển này kéo theo làn sóng cư dân tri thức, giới chuyên gia… tìm kiếm một không gian sống xứng tầm, gần nơi làm việc, tiện nghi, hiện đại và đảm bảo chất lượng sống cho cả gia đình.

Trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp, nguồn cung chung cư cao cấp dần khan hiếm, Hausman Premium Residences không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn là biểu tượng sống đẳng cấp, gắn với giá trị trí tuệ, văn minh và bền vững giữa một khu vực đang bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng và đô thị.

Đáng chú ý, một dự án cách Hausman Premium Residences khoảng 5 phút chạy xe, cùng nằm trên trục đường Lê Quang Đạo kéo dài, mới mở bán sau Hausman Premium Residences có giá trung bình từ 135 triệu đồng/m2, trong khi các căn hộ Hausman Premium Residences cao nhất mới ở mức 120 triệu đồng/m2.

Hiện, dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, được cấp phép mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Đại diện chủ đầu tư cho biết, công trình dự kiến sẽ được bàn giao sớm cho cư dân vào quý III/ 2026. Đây là dự án biểu tượng, đánh dấu sự trở lại của Tập đoàn bất động sản từng đình đám một thời - Tập đoàn FLC.