Có gì ở chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng sau khi 'lên đời'?

TPO - Sau khi di dời và chuyển về vị trí mới ngay khu vực cầu Rồng, chợ đêm Sơn Trà, TP. Đà Nẵng những ngày cuối tuần thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan mua sắm.