Có gì ở chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng sau khi 'lên đời'?

TPO - Sau khi di dời và chuyển về vị trí mới ngay khu vực cầu Rồng, chợ đêm Sơn Trà, TP. Đà Nẵng những ngày cuối tuần thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan mua sắm.
Sau khi di dời và được đầu tư nâng cấp, từ ngày 1/8, chợ đêm Sơn Trà đã hoạt động tại vị trí mới với khoảng 250 gian hàng. Từ khi đi vào hoạt động chợ đêm hút một lượng lớn người dân và du khách đến tham quan và mua sắm. Vào các tối cuối tuần chợ đêm này luôn chật kín người.
Nhiều gian hàng bên trong chợ đêm Sơn Trà chật kín người mua sắm vào dịp cuối tuần.
Đa dạng các món ăn tại khu vực ẩm thực bên trong chợ. Đến TP Đà Nẵng du lịch, trải mua sắm, thưởng thức ẩm thực ở chợ đêm Sơn Trà sẽ là trải nghiệm khó quên đối với du khách.