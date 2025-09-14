Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Có gì ở chợ đêm lớn nhất Đà Nẵng sau khi 'lên đời'?

Hoài Văn - Nguyễn Thành

TPO - Sau khi di dời và chuyển về vị trí mới ngay khu vực cầu Rồng, chợ đêm Sơn Trà, TP. Đà Nẵng những ngày cuối tuần thu hút một lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan mua sắm.

Nhộn nhịp chợ đêm Sơn Trà Đà Nẵng dịp cuối tuần. Video: Nguyễn Thành.
56b3892d618fead1b39e.jpg
Chợ đêm Sơn Trà một trong những địa điểm du lịch tham quan mua sắm nổi tiếng ở Đà Nẵng. Chợ đêm này vừa được chính quyền Đà Nẵng di dời về vị trí khu đất đất A2-4 và A2-5, đoạn đường dẫn lên cầu Rồng, bờ Đông sông Hàn.
a594de1937bbbce5e5aa.jpg
d62d624a8ae801b658f9.jpg
Sau khi di dời và được đầu tư nâng cấp, từ ngày 1/8, chợ đêm Sơn Trà đã hoạt động tại vị trí mới với khoảng 250 gian hàng. Từ khi đi vào hoạt động chợ đêm hút một lượng lớn người dân và du khách đến tham quan và mua sắm. Vào các tối cuối tuần chợ đêm này luôn chật kín người.
f26326b9cf1b44451d0a.jpg
Từ ngày 1/8, chợ đêm Sơn Trà chính thức hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng để di dời và nâng cấp. Sau khi hoạt động trở lại, chợ đêm này tiếp tục là điểm tham quan mua sắm hút khách về đêm ở Đà Nẵng.
d7f6c8d32e71a52ffc60.jpg
Trong chợ các gian hàng bày bán đa dạng sản phẩm.
ab01cc192abba1e5f8aa.jpg
Du khách nước ngoài dừng chân mua sắm tại một gian hàng giày dép bên trong chợ.
9651e0fa09588206db49.jpg
bf262be2c240491e1051.jpg
d5f7b0825820d37e8a31.jpg
Nhiều gian hàng bên trong chợ đêm Sơn Trà chật kín người mua sắm vào dịp cuối tuần.
056e4e68a8ca23947adb.jpg
Theo ước tính của chủ đầu tư, chợ thu hút 5.000-6.000 lượt khách vào các đêm bình thường trong tuần và có thể lên đến 8.000 lượt vào cuối tuần, cao điểm.
b49b24f6cd54460a1f45.jpg
Đến chợ đêm Sơn Trà, du khách không chỉ được trải nghiệm mua sắm mà còn được thưởng thức ẩm thực đặc trưng của miền Trung ngay tại chợ.
874b2d75c4d74f8916c6.jpg
Du khách thích thú thưởng thức các món ăn dân dã ngay tại chợ đêm Sơn Trà.
0cfdd8f33151ba0fe340.jpg
131effe417469c18c557.jpg
6506face126c9932c07d.jpg
Đa dạng các món ăn tại khu vực ẩm thực bên trong chợ. Đến TP Đà Nẵng du lịch, trải mua sắm, thưởng thức ẩm thực ở chợ đêm Sơn Trà sẽ là trải nghiệm khó quên đối với du khách.
Hoài Văn - Nguyễn Thành
#chợ đêm Đà Nẵng #chợ đêm Sơn Trà #du lịch Đà Nẵng #mua sắm đêm Đà Nẵng #ẩm thực miền Trung Đà Nẵng #Đà Nẵng #chợ đêm #Du khách #Cầu Rồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục