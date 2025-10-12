Cô gái người Lào bị móc trộm iPhone, nhanh chóng nhận lại nhờ công an hỗ trợ

HHTO - Ngày 11/10, Maysaa Phanthabouasy - cô gái người Lào đang học tập tại Hà Nội bị kẻ gian móc trộm chiếc iPhone 17 Pro Max khi tham dự một sự kiện ở Hoàng thành Thăng Long. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của cơ quan chức năng, cô gái đã nhanh chóng tìm lại được điện thoại sau vài tiếng.

Điện thoại bị mất trộm giữa sự kiện đông người

Theo chia sẻ trên mạng xã hội, ngày 11/10, Maysaa phát hiện chiếc túi xách bị rạch và điện thoại iPhone 17 Pro Max trị giá khoảng 50 triệu đồng đã biến mất. Maysaa cho biết sự việc xảy ra trong lúc cô tham gia một chương trình văn hóa tại khu vực Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

Trên trang cá nhân, cô gái người Lào đăng bài cầu cứu: “Em bị rạch túi, mất iPhone 17 Pro Max rồi mọi người ạ. Giờ em đang ra đồn công an".

Đây là lần đầu tiên trong hơn 6 năm sống và học tập tại Việt Nam, Maysaa gặp phải sự cố như vậy. Cô cho biết trước đó vừa ủng hộ khoảng 20 triệu đồng cho đồng bào vùng lũ, cô vừa mua điện thoại mới nên khá sốc khi mất tài sản giá trị.

Công an vào cuộc, điện thoại được tìm thấy

Sau khi đăng tải, bài viết của Maysaa nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Nhiều cư dân mạng khuyên cô trình báo cơ quan chức năng. Ngay trong ngày 11/10, Công an phường Ba Đình (Hà Nội) đã tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh và truy tìm chiếc điện thoại bị trộm.

Tối cùng ngày, Maysaa thông báo đã nhận lại được điện thoại từ công an. Cô gửi lời cảm ơn đến lực lượng chức năng cùng cộng đồng mạng đã giúp đỡ, lan tỏa thông tin nhanh chóng. “Em thật sự biết ơn các anh công an Việt Nam đã hỗ trợ tận tình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ bài viết của em” - Maysaa viết.

Maysaa Phanthabouasy (sinh năm 2001) là du học sinh Lào đang theo học chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô đồng thời là TikToker nổi tiếng, sở hữu hơn 1,4 triệu người theo dõi, thường xuyên chia sẻ video về đời sống, văn hóa và ẩm thực Việt - Lào. Maysaa từng tham gia nhiều sự kiện giao lưu thanh niên hai nước, trong đó có diễu hành A50 tại TP.HCM và A80 tại Hà Nội. Cô cho biết rất yêu mến đất nước và con người Việt Nam, mong muốn sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại làm việc, kết hôn với người Việt và góp phần quảng bá tình hữu nghị Việt - Lào.

Sự việc của Maysaa là lời nhắc nhở đối với người dân và du khách khi tham gia sự kiện, khu vực đông người cần chú ý bảo quản tài sản cá nhân, đặc biệt là điện thoại, ví, túi xách. Các chuyên gia an ninh khuyến cáo nên sử dụng túi có khóa kéo, đeo trước người và bật tính năng định vị thiết bị để hỗ trợ tìm kiếm khi mất trộm. Khi bị mất cắp tài sản, cần báo ngay cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ và tìm kiếm.