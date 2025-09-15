Cơ chế đặc thù nào đầu tư sân bay Măng Đen?

TPO - Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi, trả lời kiến nghị cử tri liên quan đến việc cho chủ trương đầu tư và áp dụng cơ chế đặc thù nhằm triển khai dự án Cảng hàng không Măng Đen.

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị này đang tiến hành thủ tục điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, trong đó bổ sung thêm Cảng hàng không (CHK) Măng Đen. Sau khi quy hoạch được phê duyệt điều chỉnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng để lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án.

“Trên cơ sở được duyệt, tỉnh Quảng Ngãi có thể nghiên cứu và đề xuất các cơ chế đặc thù nhằm huy động tối đa nguồn lực đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bộ Xây dựng sẽ đồng hành chặt chẽ cùng địa phương trong quá trình triển khai”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Theo nghiên cứu sơ bộ, CHK Măng Đen có vị trí dự kiến cách sân bay Pleiku khoảng 73 km về phía Đông Bắc, cách sân bay Phù Cát 105 km về phía Tây Bắc và cách sân bay Chu Lai 93 km về phía Tây Nam.

CHK Măng Đen có vị trí dự kiến cách sân bay Pleiku khoảng 73 km về phía Đông Bắc. Ảnh minh họa sân bay Pleiku: ACV.

Khu vực quy hoạch nằm hoàn toàn trên địa hình đồi núi, diện tích khoảng 350 ha. CHK Măng Đen được định hướng đạt cấp 4C, công suất dự kiến đến năm 2030 đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm, đồng thời có thể cải tạo, nâng cấp dây chuyền để khai thác vượt công suất trong giai đoạn sau.

Cuối tháng 12/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) lập điều chỉnh, bổ sung và trình Thủ tướng Chính phủ quy hoạch hai CHK là Măng Đen và Vân Phong. Yêu cầu đặt ra là phải nghiên cứu, đánh giá toàn diện về các yếu tố kinh tế - kỹ thuật.

Đến tháng 5/2025, Phó Thủ tướng tiếp tục đồng ý chủ trương bổ sung hai dự án CHK vừa nêu vào Quy hoạch hệ thống cảng hàng không, đồng thời giao Bộ Xây dựng rà soát bảo đảm đủ cơ sở để điều chỉnh theo trình tự, thủ tục rút gọn của Luật Quy hoạch.

Thực hiện chỉ đạo này, Bộ Xây dựng đã phối hợp với UBND các tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa rà soát, thống nhất đề xuất điều chỉnh quy hoạch và xây dựng nhiệm vụ lập điều chỉnh theo đúng quy định.

Việc nghiên cứu và áp dụng cơ chế đặc thù trong huy động vốn đầu tư được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để Măng Đen - một địa phương có tiềm năng du lịch, nông nghiệp sinh thái - nhanh chóng sở hữu hạ tầng hàng không hiện đại, từ đó tạo cú hích mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung...