Clip người đàn ông ôm đứa trẻ chạy khỏi khu vực sạt lở, sập nhà

TPO - Khi quả đồi bất ngờ trượt ập xuống căn nhà trong mưa lớn ở xã Yang Mao (Đắk Lắk), một người đàn ông đã ôm chặt đứa cháu nhỏ, lao vội ra đường.

Trưa 17/11, ông Võ Tấn Trực – Chủ tịch UBND xã Yang Mao (Đắk Lắk) cho biết, chính quyền địa phương đang trực tiếp sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở.

Tại hiện trường, hàng nghìn mét khối đất, bùn từ quả đồi sạt xuống sát tỉnh lộ 12, vùi lấp hoàn toàn một căn nhà cùng nhiều tài sản. Dù người dân và lực lượng chức năng đã kịp cứu một số đồ đạc, phần lớn tài sản đã hư hỏng nặng.

Hiện lực lượng công an, dân quân đã căng dây cảnh báo, túc trực ngăn người dân quay lại khu vực sạt lở. Ông Võ Tấn Trực cho biết thêm, hiện có 4–5 điểm sạt lở và khoảng 40–50 nhà dân bị ngập tại buôn Tơng Rang A và Tơng Rang B.

Ông Y Huấn A Drơng – Bí thư Đảng ủy xã Yang Mao thông tin thêm, các hộ dân đã rời nhà trước khi sạt lở xảy ra, nên không có thiệt hại về người, nhưng căn nhà bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Lực lượng chức năng chỉ kéo được một xe máy khỏi đống đất đá, nhưng phương tiện này đã hư hỏng nặng.

Xe máy bị vùi lấp.

Trưa cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một căn nhà tại buôn Tơng Rang B (xã Yang Mao) bị quả đồi phía sau đổ sập xuống, vùi lấp. Rất may, những người trong nhà đã kịp thời chạy ra ngoài.

Đoạn clip cũng ghi lại cảnh 1 người đàn ông bế một cháu nhỏ từ căn nhà bên cạnh chạy ra ngoài đường. Rất may, người dân đã kịp thời chạy thoát ra ngoài nên không có thương vong về người

Hiện, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã sơ tán một số hộ dân có nhà bị ngập.

Trước đó, từ đêm qua, mưa lớn khiến nhiều đoạn Tỉnh lộ 12 và đường Trường Sơn Đông bị chia cắt, hàng trăm hộ dân ở Yang Hanh bị cô lập. Một số nhà dân sập mái, ngập sâu, lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận và di dời các hộ đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, bố trí tạm trú tại nhà dân cao hơn, đồng thời thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ khẩn cấp.