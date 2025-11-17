Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Clip người đàn ông ôm đứa trẻ chạy khỏi khu vực sạt lở, sập nhà

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi quả đồi bất ngờ trượt ập xuống căn nhà trong mưa lớn ở xã Yang Mao (Đắk Lắk), một người đàn ông đã ôm chặt đứa cháu nhỏ, lao vội ra đường.

Trưa 17/11, ông Võ Tấn Trực – Chủ tịch UBND xã Yang Mao (Đắk Lắk) cho biết, chính quyền địa phương đang trực tiếp sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở.

Tại hiện trường, hàng nghìn mét khối đất, bùn từ quả đồi sạt xuống sát tỉnh lộ 12, vùi lấp hoàn toàn một căn nhà cùng nhiều tài sản. Dù người dân và lực lượng chức năng đã kịp cứu một số đồ đạc, phần lớn tài sản đã hư hỏng nặng.

Hiện lực lượng công an, dân quân đã căng dây cảnh báo, túc trực ngăn người dân quay lại khu vực sạt lở. Ông Võ Tấn Trực cho biết thêm, hiện có 4–5 điểm sạt lở và khoảng 40–50 nhà dân bị ngập tại buôn Tơng Rang A và Tơng Rang B.

Ông Y Huấn A Drơng – Bí thư Đảng ủy xã Yang Mao thông tin thêm, các hộ dân đã rời nhà trước khi sạt lở xảy ra, nên không có thiệt hại về người, nhưng căn nhà bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Lực lượng chức năng chỉ kéo được một xe máy khỏi đống đất đá, nhưng phương tiện này đã hư hỏng nặng.

tienphong-2.jpg
Xe máy bị vùi lấp.

Trưa cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một căn nhà tại buôn Tơng Rang B (xã Yang Mao) bị quả đồi phía sau đổ sập xuống, vùi lấp. Rất may, những người trong nhà đã kịp thời chạy ra ngoài.

Đoạn clip cũng ghi lại cảnh 1 người đàn ông bế một cháu nhỏ từ căn nhà bên cạnh chạy ra ngoài đường. Rất may, người dân đã kịp thời chạy thoát ra ngoài nên không có thương vong về người

Hiện, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, di dời các hộ dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã sơ tán một số hộ dân có nhà bị ngập.

Trước đó, từ đêm qua, mưa lớn khiến nhiều đoạn Tỉnh lộ 12 và đường Trường Sơn Đông bị chia cắt, hàng trăm hộ dân ở Yang Hanh bị cô lập. Một số nhà dân sập mái, ngập sâu, lực lượng chức năng đang nỗ lực tiếp cận và di dời các hộ đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, bố trí tạm trú tại nhà dân cao hơn, đồng thời thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ khẩn cấp.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #ngập úng #sạt lở #tháo chạy #người dân

Xem thêm

Cùng chuyên mục