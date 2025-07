CLIP: Người đàn ông lao khỏi xe xuống đường cao tốc, nhiều phương tiện phải giảm tốc đột ngột

Khi xảy ra vụ việc, nhiều phương tiện phải giảm tốc đột ngột trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương để đảm bảo an toàn

Sáng 28/7, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) cho biết thông tin về một người say rượu lao khỏi xe đã gây mất trật tự an toàn giao thông trên cao đường tốc TP HCM – Trung Lương (đoạn qua địa phận xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh).

Theo đó, một người đàn ông trong tình trạng say rượu bất ngờ lao khỏi xe ô tô 7 chỗ đang di chuyển, nằm sát làn dừng khẩn cấp, khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ việc xảy ra trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 27-7, một ô tô 7 chỗ đang lưu thông từ hướng miền Tây đi TP HCM thì xảy ra sự cố trên. Trên xe có ông B.X.H (37 tuổi; ngụ TP HCM), trong tình trạng say rượu.

Theo cơ quan chức năng, ông H. bất ngờ có hành vi giật tay lái tài xế. Lo sợ tai nạn, tài xế đã nhanh chóng cho xe tấp vào làn dừng khẩn cấp. Tuy nhiên, khi xe vừa dừng lại, ông H. mở cửa, leo qua lan can rồi lao ra khỏi cao tốc, nằm trên thảm cỏ dọc bên đường.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị chậm lại, nhiều phương tiện phải giảm tốc đột ngột để đảm bảo an toàn.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT và Công an xã Thủ Thừa có mặt hiện trường, tiến hành điều tiết giao thông và đưa ông H. về trụ sở công an làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Thủ Thừa tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

