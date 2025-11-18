Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

CiiN - OgeNus vướng nghi vấn hẹn hò, gia đình nữ TikToker lên tiếng giữa ồn ào

Thiện Dư

HHTO - Câu chuyện hẹn hò giữa OgeNus và CiiN đang khiến mạng xã hội xôn xao, và hiện tại phía gia đình nữ TikToker đã lên tiếng khi xuất hiện những thông tin trái chiều.

Thời gian vừa qua, câu chuyện tình cảm giữa Anh trai - rapper OgeNus và TikToker đình đám CiiN đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Chỉ từ một bức ảnh chúc mừng sinh nhật, mối quan hệ của đôi trẻ dần trở thành chủ đề bàn tán khi có những quan điểm từ phía gia đình đôi bên xuất hiện.

1.jpg
Chị gái CiiN đăng tâm thư dài trên trang cá nhân, kèm nhiều ảnh gia đình.

Cụ thể, chị gái của CiiN đã viết tâm thư dài kèm theo loạt hình ảnh gia đình chụp chung. Nguyên văn bài chia sẻ của chị gái CiiN:

"Mất ba mẹ thì sao?

Cuộc sống của 2 chị em mình chưa bao giờ dễ dàng cả... Thỏ của mình cũng là cục cưng của cả dòng họ mà... Không đủ bố mẹ nhưng mình vẫn lo cho em ăn học đầy đủ đàng hoàng, em nó còn được học bổng cả cấp 2 cấp 3. Lúc em lên đại học thì chọn dừng lại và theo đuổi đam mê, cũng học trường chính quy - Trường múa Thành phố Hồ Chí Minh cơ mà. Từ đó em tự lập và cũng không còn ngửa tay xin chị một đồng nào cả, cũng không dựa dẫm nhờ vả vào ai mà tự sinh tồn đến ngày hôm nay ở nơi đất khách quê người chỉ có một mình. Đến giờ em còn phụ giúp mình đón cháu lên Sài Gòn nuôi ăn học, mình thương em còn không hết...

Cả nhà cả dòng họ thương Thỏ, các bác lúc nào cũng hỏi thăm 'cháu t đâu', 'lâu rồi chưa thấy nó về'… nhưng em luôn chịu ấm ức một mình mà cố gắng. Mình lớn từng này không còn bố mẹ mình còn hay tủi thân, nói chi là em nó. Thế mà việc này ra đời em lại bị khinh bỉ, người ta nói em không bố mẹ không ăn học đàng hoàng, người ta đánh giá em qua những lời đồn trên mạng vô căn cứ.

Em mình thì chẳng bao giờ lên tiếng và mình cũng vậy, nhưng lần này mình phải nói vì em mình, gia đình nhà mình không xứng đáng phải chịu những lời lẽ gây tổn thương và cay độc như thế. Con bé đi được đến ngày hôm nay cũng một phần nhờ thực lực và may mắn nhưng nếu nó sống không tốt và tai tiếng như lời đồn thì có nhận được phước phần may mắn và mọi người xung quanh thương đến ngày hôm nay không? Cộng đồng mạng không biết gì thì giờ mình nói cho mọi người biết đó.

Dù mọi chuyện có như thế nào thì mình vẫn luôn tôn trọng quyết định của con bé, nó vẫn tự chủ và tự có trách nhiệm trong cuộc đời nó từ trước đến giờ và sau này cũng vậy. Em nó sống tốt là được. Hai thương em lắm, bố mẹ sẽ luôn phù hộ cho em".

585560304-2698167053856224-145285378114364359-n.jpg
Ảnh do chị gái CiiN đăng tải.

Trong bài viết, chị gái CiiN mở đầu với dòng chữ "Mất ba mẹ thì sao?", kể về việc CiiN được cả gia đình thương yêu, cũng như đề cập quá trình nỗ lực để có được sự nghiệp như hiện tại của cô. Khi đã nổi tiếng, CiiN vẫn quan tâm lo lắng cho gia đình, thậm chí còn phụ chị gái đón cháu lên thành phố để lo ăn học.

Trước đó, sau khi tin tức nghi vấn hẹn hò giữa OgeNus và CiiN nổ ra, mẹ của OgeNus đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý, với những cụm từ như "sợ đến mức bỏ chạy", "không cần sự tỏa sáng dơ bẩn len lỏi vào cuộc đời"... Bài viết sau đó đã bị xóa, nhưng vẫn trở thành tâm điểm tranh luận trái chiều của cộng đồng mạng.

CiiN trở thành đối tượng nghi vấn hẹn hò OgeNus sau khi nam rapper đăng ảnh chúc mừng sinh nhật một cô gái bí ẩn, với ảnh và dòng trạng thái vô cùng thân mật. Thế nhưng thông qua mũ và mắt kính của cô gái, cư dân mạng đã phán đoán đó chính là CiiN. Ngoài ra, cả hai cũng có nhiều dấu hiệu tương tác, đi chơi cùng nhau trong thời gian qua, khiến nghi vấn hẹn hò của cặp đôi càng được quan tâm nhiều hơn.

anh-chup-man-hinh-2025-11-16-14280320251116143720.png
Bức ảnh OgeNus đăng tải khiến mạng xã hội xôn xao.
Thiện Dư
#CiiN #OgeNus #mẹ OgeNus #chị gái CiiN

