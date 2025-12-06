Chuyện người 'gánh nợ' cho dân, giúp làng thoát nghèo

TPO - Trong căn nhà khang trang, anh Điểu Hoang (SN 1985, người M’nông, Trưởng bon Bù Sê Rê 1, xã Quảng Tín, Lâm Đồng) đặt trang trọng trên tường những bằng khen, giấy khen có tên mình. Đối với anh, đó là những "tài sản vô giá" ghi dấu một hành trình lặng lẽ giúp bon thoát nghèo, đổi đời.

"Đứng ra gánh nợ", vì dân muốn thoát nghèo

Năm 2005, anh Điểu Hoang được tín nhiệm làm Bí thư Chi đoàn bon Bù Sê Rê 1. Chỉ sau vài năm, anh đã trở thành Trưởng bon khi mới ngoài 20 tuổi.

Anh Hoang kể, ngày đó, bon Bù Sê Rê 1 còn nghèo nàn, thiếu thốn, đường đất lầy lội, sản xuất manh mún. Dẫu Nhà nước hỗ trợ nhiều chương trình, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám không ít gia đình. Nguyên nhân lớn nhất là bà con muốn làm ăn mà không có vốn; tư liệu sản xuất, máy móc, phân bón… đều cần tiền mặt.

"Có người chỉ cần cái máy cắt cỏ để làm thuê kiếm thêm, nhưng vay ngân hàng thì ngại, mà đại lý không dám bán thiếu. Tôi nghĩ, mình là người đứng đầu bon, phải đứng ra giúp chứ!", anh Hoang kể.

Thế rồi, vị trưởng bon trẻ đi gặp từng đại lý, nói rõ hoàn cảnh từng hộ, cam kết đứng tên "mua chịu" thay dân. Cuối vụ, thu hoạch xong, bà con gom tiền cùng anh đến trả nợ. Đến nay, đã có hàng chục hộ được anh Hoang hỗ trợ mua máy móc, vật tư sản xuất.

"Nhiều gia đình từ chỗ chỉ biết 'liệu cơm gắp mắm', nay đã có thêm thu nhập. Có người mua máy cắt cỏ còn tranh thủ đi làm thuê, có đồng ra, đồng vào. Tôi chỉ mong họ không phải lo cái ăn từng bữa nữa. Khi có công cụ rồi, dân sẽ tự biết cách thoát nghèo", anh Hoang cười hiền.

Mang đường về bon nghèo

Không chỉ giúp người dân sản xuất, anh Hoang còn là người khởi xướng những con đường bê tông nối dài khắp bon. Năm 2015, bon Bù Sê Rê 1 đăng ký với xã thực hiện 8km đường theo hình thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Sau 8 năm, 6km đã hoàn thành, trong đó có tuyến được dân tự đóng góp 100% chi phí.

Anh Hoang cho biết, người dân tự nguyện đóng góp hơn 2 tỷ đồng để làm đường. Những đoạn bê tông rộng 3m, dày 16cm giúp việc đi lại mùa mưa không còn là nỗi ám ảnh. "Nhiều hộ hiến đất, mỗi người góp một chút sức, chút tiền, rồi đường cũng được làm. Bà con thấy lợi ích rõ rệt nên ai cũng đồng lòng", anh Hoang nói.

Ông Lâm Văn Ba (người dân bon Bù Sê Rê 1) kể: "Nhờ anh Hoang công khai, minh bạch từng đồng đóng góp nên dân tin, dân theo. Nhà tôi có đất bên đường, dù phải đóng góp nhiều hơn vẫn vui vẻ. Có đường thì làm ăn mới thuận lợi".

Đối với anh Điểu Hoang, những tấm bằng, giấy khen chính là những "tài sản vô giá" ghi dấu một hành trình lặng lẽ giúp bon thoát nghèo, đổi đời.

Lo cái bụng rồi, anh Hoang lại lo đến cái chữ. Anh vẫn day dứt chuyện mình phải nghỉ học khi mới lớp 9 vì gia đình khó khăn. Thế nên, nhiều năm nay, mỗi tối 19h, tại căn nhà của Trưởng bon lại sáng đèn lớp học đỡ đầu văn hóa.

Hai cô giáo người M’nông chính là em gái anh đứng lớp miễn phí cho trẻ em trong bon, không phân biệt dân tộc hay tôn giáo. Các em được hỗ trợ sách vở, được kèm thêm kiến thức để theo kịp bạn bè trên trường. "Ngày xưa tôi thiệt thòi chuyện học hành, giờ chỉ mong bọn trẻ có con chữ để đổi đời", anh Hoang tâm sự.

Nhiều năm nay, trong căn nhà của anh Điểu Hoang vẫn sáng đèn lớp học đỡ đầu văn hóa.

Đối với trưởng bon Điểu Hoang, hỗ trợ vật chất chỉ là bước đầu. Điều quan trọng nhất, theo anh là khơi dậy tinh thần tự vươn lên. "Hiện lực lượng lao động trẻ ở bon chiếm tỷ lệ cao. Hiện anh tiếp tục vận động doanh nghiệp tạo cơ hội việc làm, mở lớp dạy nghề để bà con không chỉ quanh quẩn với mảnh rẫy. Có ý chí thì chắc chắn thoát nghèo", anh nói.

Lãnh đạo UBND xã Quảng Tín đánh giá: Anh Hoang là cán bộ trẻ, nhiệt huyết, uy tín trong cộng đồng. Anh đi đầu trong phát triển kinh tế và nuôi dạy con cái nên bà con nghe và làm theo. Nhờ vậy, nhiều chủ trương, chính sách dễ dàng đi vào cuộc sống.