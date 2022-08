Chuyển hồ sơ 4 gói thầu CDC Đắk Lắk sang công an

TPO - Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chuyển hồ sơ 4 gói thầu mua sắm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (CDC Đắk Lắk) làm chủ đầu tư, trong đó có 2 gói liên quan Việt Á sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Thông tin trên vừa được Thanh tra tỉnh Đắk Lắk công bố tại kết luận thanh tra chuyên đề số 07 về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc xin phòng chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 2 năm 2020-2021.

Theo kết luận này, tại CDC Đắk Lắk, giai đoạn 2020-2021 có 4/10 gói thầu mua sắm còn tồn tại, sai phạm.

Cụ thể, gói thầu mua sinh phẩm xét nghiệm, thiết bị, và vật tư y tế tiêu hao (giá trúng thầu 187 triệu đồng, đơn vị trúng thầu là Cty CP Công nghệ Việt Á). Tại gói thầu này, danh mục mua sắm có 15/16 mặt hàng có xuất xứ nước ngoài nhưng trong hồ sơ không có tài liệu chứng minh về nguồn gốc hàng hóa và thông số kỹ thuật kèm theo. Do vậy, không có cơ sở để so sánh, xác định giá thị trường và không có cơ sở để xác định chất lượng hàng hóa, vi phạm quy định đấu thầu, có dấu hiệu gây lãng phí ngân sách nhà nước.

Gói thầu mua, thay thế, sửa chữa Tủ an toàn sinh học và các loại phục vụ xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 có giá trúng thầu 370 triệu đồng, đơn vị trúng thầu là Việt Á. Thanh tra phát hiện tại gói thầu này thực hiện sửa chữa vượt quá số lượng so với đề xuất và nhu cầu sử dụng thực tế.

Ngoài ra, theo Thanh tra, hồ sơ thẩm định giá 2 gói thầu trên do Cty CP TVDV về Tài sản – Bất động sản DATC tại thành phố Huế cung cấp cho chủ đầu tư không đảm bảo theo quy định nhưng vẫn được chủ đầu tư chấp nhận nghiệm thu, thanh toán, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước.

Đối với Sở Tài chính Đắk Lắk, theo Thanh tra, việc sở này vẫn thẩm định các hồ sơ trên là chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quy trình về thẩm định giá.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, gói thầu thứ 3 về mua sắm tủ đông âm sâu 86 độ, phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 có giá trúng thầu 147,2 triệu đồng. Tuy nhiên, CDC Đắk Lắk tự ý thay đổi thông số kỹ thuật của thiết bị là vi phạm Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Đối với gói thầu thứ 4 về Mua sắm 14.000 test xét nghiệm nhanh kháng nguyên SAR-CoV-2, giá trúng thầu 1,89 tỷ đồng, qua kiểm tra, Thanh tra tỉnh phát hiện ngày 20/7/2021, CDC Đắk Lắk có quyết định 180 phê duyệt đơn vị trúng thầu là Cty CP Dược – VTYT Đắk Lắk, giá trúng thầu 1,89 tỷ đồng (125.000đ/test x 14.000 test).

Qua kiểm tra, Thanh tra phát hiện, mặc dù ngày 20/7/2021 CDC Đắk Lắk mới phê duyệt kết quả chọn nhà thầu, nhưng từ 1/6-1/7/2021, đơn vị này đã thực hiện tạm ứng từ nhà thầu 11.500 test/14.000 test theo hợp đồng. Toàn bộ 11.500 test này đến 7/7 đã xuất hết cho các đơn vị để phòng chống dịch, số lượng 2.500 test còn lại được 2 bên giao nhận vào 5/8/2021.

Thanh tra phát hiện hồ sơ nhập, xuất kho cho thấy có một số phiếu không có chữ ký của bên giao, nhận hàng. Đồng thời, theo sổ sách, số lượng test còn tồn kho tại thời điểm thanh tra (8/3/2022) là 2.500 test (số lô COVG210711T, hạn dùng 30/7/2023). Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế có 800 test không trùng số lô (tương ứng số tiền 108 triệu đồng), có dấu hiệu của hợp thức hóa thủ tục nhập – xuất.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình thanh tra, các cá nhân có liên quan đã bị Công an tỉnh khởi tố bị can, do đó đoàn không có điều kiện kiểm tra, xác minh, giải trình làm rõ nên phải chuyển hồ sơ sang công an để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 6 tỷ đồng

Liên quan đến vụ việc này, như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 27/5/2021, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên, còn có 4 thuộc cấp của ông Trí và một nhân viên của Việt Á, gồm: ông Trần Thanh Mỹ (Trưởng phòng Tài chính - kế toán), ông Đặng Minh Tuyết (Phó trưởng khoa Xét nghiệm), bà Trần Thị Nguyên Hằng (nhân viên khoa Xét nghiệm), Trần Thị Mai Anh (nhân viên khoa Dược) và Đinh Lê Lê Na (nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên). Trong số các bị can nêu trên, ông Trần Thanh Mỹ và bà Trần Thị Nguyên Hằng bị bắt tạm giam.

Hành vi sai phạm của các bị can liên quan đến việc mua sắm kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2021 CDC Đắk Lắk triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn tỉnh nên đã tạm ứng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm và nhận được 87.497 Kit xét nghiệm.

Để thực hiện thanh toán một phần tiền vật tư, sinh phẩm đã tạm ứng, các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, với tổng giá trị thanh toán hơn 13 tỷ đồng rồi thực hiện việc thanh toán Kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á và 1 số công ty khác với đơn giá cao hơn nhiều so với giá thành chi phí sản xuất thực tế của Công ty Việt Á, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 6 tỷ đồng.