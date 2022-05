Cận cảnh khám xét nơi làm việc Giám đốc CDC Đắk Lắk

TP - Không chỉ giúp lực lượng công an xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đô thị, hệ thống camera an ninh, mạng xã hội (MXH) do Công an TPHCM thành lập và quản lý còn hỗ trợ truy vết tội phạm, khám phá nhanh nhiều vụ án.