Vụ Việt Á: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc CDC Đắk Lắk

TPO - Sau khi tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cùng nhiều thuộc cấp, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh khám xét nơi làm việc của các bị can này.

TP - Không chỉ giúp lực lượng công an xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đô thị, hệ thống camera an ninh, mạng xã hội (MXH) do Công an TPHCM thành lập và quản lý còn hỗ trợ truy vết tội phạm, khám phá nhanh nhiều vụ án.