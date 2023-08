Chuyển cơ quan điều tra một số vụ việc

TP - Ngày 13/8, thông tin từ Cục QLTT TPHCM cho biết, vừa có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ việc có dấu hiệu phạm tội buôn bán hàng giả.

Trước đó, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Cục QLTT TPHCM kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân thương mại Nam Bắc (số 160 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận) phát hiện tại đây đang trưng bày để bán 5 chiếc xe gắn máy chưa qua sử dụng, có xuất trình hóa đơn giá trị gia tăng nhưng chưa xuất trình được Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới; có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam về tem , logo “Cub”, “super CUB”, logo “cánh chim”.

Qua xác minh, Đội QLTT số 4 phát hiện Công ty CP Việt Hàn MOTOR có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả, cụ thể là hàng hóa có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất. Lô hàng vi phạm có trị giá gần 130 triệu đồng. Do hồ sơ vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng, có dấu hiệu phạm tội xảy ra ở các địa bàn khác nhau, Đội QLTT số 4 đã báo cáo Cục QLTT TPHCM chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật sang cơ quan điều tra.

Cũng trong tháng 8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty V.N.S, khởi tố 2 bị can: Nguyễn Văn Tài về hành vi buôn bán hàng giả; Đặng Thái Huân về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Cụ thể, ngày 26/7/2023, Đội 7, Đội 9 thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phối hợp Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Thủ Đức bắt quả tang Nguyễn Văn Tài đang vận chuyển 320 áo thun giả nhãn hiệu JOGARBOLA (đã được đăng ký bảo hộ độc quyền bởi Công ty CP Động Lực). Tài khai nhận toàn bộ số quần áo này đều là hàng giả được mua từ một công ty có địa chỉ tại phường 12, quận Gò Vấp do Đặng Thái Huân làm giám đốc.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện và thu giữ thêm 8 CPU chứa các tài liệu liên quan đến công việc sản xuất, làm giả các sản phẩm may mặc,10 bộ máy may, 2 máy in, máy cắt, 2 máy ép nhiệt, nguyên liệu, tem nhãn...Tổng giá trị tang vật và máy móc bị thu giữ khoảng 1 tỷ đồng.