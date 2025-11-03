Đắk Lắk: Chuyển cơ quan công an vụ khoảng 2.300m3 đất ở dự án bị bóc đi trái phép

TPO - Chủ đầu tư dự án hơn 140 tỷ đồng ở Đắk Lắk xác định có khoảng 2.300m3 đất trên tuyến đường hiện hữu bị đào bóc trái phép, nên đã chuyển hồ sơ cho cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Ngày 3/11, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư), đã có văn bản gửi UBND và Công an xã Krông Năng đề nghị kiểm tra, làm rõ việc khoảng 2.300m3 đất trên tuyến đường hiện hữu thuộc Dự án Đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang bị đào, vận chuyển đi nơi khác khi chưa được phép.

Dự án Đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam Giang chưa làm xong nhưng đã bị đào đất, vận chuyển đi nơi khác.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 140 tỷ đồng, dài hơn 10,7km. Dự án được khởi công ngày 6/2/2023, dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2025.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đơn vị phát hiện một đoạn tuyến dài khoảng 600m (từ Km2+540 đến Km3+140) đã bị đào đất nền với khối lượng lớn mà chưa có sự bàn giao mặt bằng, phê duyệt phương án thi công hay biện pháp bóc phong hóa theo quy định.

Kết quả rà soát cho thấy, khoảng 2.306m3 đất đã bị đào và vận chuyển đi khỏi hiện trường, trong khi đoạn tuyến này vẫn đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư khẳng định chưa bàn giao đoạn đường trên cho nhà thầu thi công, cũng như chưa có văn bản cho phép đào bóc, san gạt hoặc vận chuyển đất.

Việc đào đất và vận chuyển đi nơi khác đã khiến khối lượng đất đắp cho đoạn này bị thiếu hụt, đồng thời làm giảm nguồn đất điều phối cho các đoạn tuyến khác. Ngoài ra, việc đào không đúng cao độ thiết kế còn buộc chủ đầu tư phải đắp trả lại nền đường để bảo đảm cao độ theo quy định.

Theo thống kê của chủ đầu tư, khoảng 2.306m3 đất đã bị đào và vận chuyển đi khỏi hiện trường.

Trước sự việc bất thường, chủ đầu tư đã chuyển toàn bộ thông tin liên quan cho Công an xã Krông Năng để điều tra, xác minh làm rõ hành vi đào, vận chuyển đất tại khu vực nói trên. Đồng thời, chủ đầu tư đề nghị chính quyền địa phương phối hợp kiểm tra hiện trạng, ngăn chặn việc tiếp tục khai thác, vận chuyển đất trái phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xem xét, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan.