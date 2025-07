Anh: Chuyến bay hỗn loạn, hành khách tưởng 'sắp chết như trong phim'

Vụ việc xảy ra mới đây, trên chuyến bay của Hãng hàng không TUI.

Theo lời kể của hành khách Oore Fabunmi (25 tuổi), người đàn ông ngồi ngay hàng ghế trước cô bất ngờ đứng dậy, chạy nhanh về phía trước máy bay và tìm cách mở cửa khoang.

“Ngay sau khi ông ấy chạy lên, tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía trước. Tôi đã nghĩ là máy bay bị cướp và chúng tôi sắp chết như trong phim”, cô Oore - một nhân viên xử lý khiếu nại đến từ Nam London, Anh - chia sẻ.

May mắn thay, một số hành khách nhanh trí đã can thiệp kịp thời, khống chế người đàn ông trước khi anh ta có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho toàn chuyến bay. Phi hành đoàn sau đó đã trấn an hành khách và giữ người đàn ông tại chỗ cho đến khi máy bay hạ cánh.

Một hành khách cố mở cửa máy bay ở độ cao 9.000 m khiến cả khoang khách hoảng loạn.

Hình ảnh được ghi nhận cho thấy cảnh hỗn loạn bên trong khoang, khi hành khách lo lắng đứng dậy giữa lối đi, trong khi phi hành đoàn cố gắng ổn định tình hình. Một tiếp viên được nghe thấy nói qua loa: “Không có gì ảnh hưởng đến sức khỏe của quý vị, xin vui lòng trở về chỗ ngồi”.

Người đàn ông sau đó bị cảnh sát Anh áp giải ngay sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Gatwick. Đại diện cảnh sát Sussex xác nhận: “Một người đàn ông 68 tuổi đã bị bắt vì hành vi gây nguy hiểm cho máy bay. Sau khi bị tạm giữ, người này được xác định đang có dấu hiệu rối loạn tâm thần. Vụ việc vẫn đang được điều tra”.

Cô Oore cho biết đã có cuộc trò chuyện ngắn với người đàn ông này lúc đầu chuyến bay khi ông ta ngồi nhầm chỗ và cô giúp tìm đúng ghế. Tuy nhiên, sau khoảng 4 tiếng bay, ông bắt đầu có dấu hiệu bất thường như đứng lên ghế, loay hoay không yên rồi bất ngờ lao về phía cửa khoang.

“Phần còn lại của chuyến bay khá căng thẳng, nhưng phi hành đoàn rất chuyên nghiệp và liên tục cập nhật thông tin" - cô Oore và chia sẻ thêm "dù mọi thứ đã được kiểm soát, nhưng sự việc khiến tôi cảm thấy vô cùng lo lắng, có lẽ phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi đi máy bay lần nữa”.

Đại diện ATUI hiện chưa đưa ra bình luận chính thức, song hành động kịp thời của hành khách và phi hành đoàn đã góp phần ngăn chặn một thảm kịch có thể xảy ra trên không.