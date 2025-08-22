'Chúng tôi là AI'

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Thời báo Ngân hàng tổ chức kỷ niệm Thời báo Ngân hàng - Hành trình xây dựng và phát triển với chủ đề “Chúng tôi là AI”. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng khẳng định, tờ báo là cầu nối quan trọng giữa chính sách với thực tiễn.

Phát biểu tại sự kiện, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, ngay từ năm 1952, trong bối cảnh đất nước còn chìm trong khói lửa, kháng chiến, những số Tập san ngân hàng tiền thân là Tạp chí ngân hàng đầu tiên ra ra đời giữa bom đạn trở thành tiếng nói của một ngành Ngân hàng non trẻ nhưng mang trọng trách lớn lao, đặt những viên gạch nền móng cho hệ thống truyền thông của Ngành.

Bước sang thập niên 70 của thế kỷ trước, tập san tiếp tục được mở rộng nhiều chuyên mục mới khẳng định vai trò là diễn đàn nghiên cứu, nghiệp vụ quan trọng góp phần chuyển tải đường lối chính sách tiền tệ và phổ biến kiến thức tài chính tới cán bộ và nhân dân trong bối cảnh kiến kết đất nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Thống đốc cho biết, Tạp chí Ngân hàng với truyền thống nghiên cứu học thuật đã đóng góp nhiều bài viết chuyên sâu làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về tiền tệ, tín dụng, ngân hàng. Không ít đề xuất luận cứ từ các bài nghiên cứu đăng trên tạp chí đã được tham khảo trong quá trình xây dựng chính sách hoàn thiện về các nghiệp vụ ngân hàng, góp phần quan trọng vào việc điều hành kinh tế vĩ mô, ổn định kinh tế tiền tệ và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.

Năm 1990 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Bản tin hoạt động ngân hàng, tiền thân của Thời báo ngân hàng được xuất bản đúng vào thời điểm đất nước chuyển từ mô hình ngân hàng một cấp sang ngân hàng hai cấp, từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh: “Thời báo Ngân hàng đã trở thành nhật ký sống động ghi lại từng bước phát triển của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Báo đã kịp thời phản ánh chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, hoạt động điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước tới hệ thống ngân hàng và không chỉ là công cụ truyền thông nội bộ, Thời báo Ngân hàng là cầu nối quan trọng giữa chính sách với thực tiễn. Mang đến cho bạn đọc những thông tin thời sự chính thống, trung thực, giúp củng cố niềm tin của công chúng về điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, niềm tin vào hoạt động hệ thống ngân hàng, lan tỏa những tư duy mới về đổi mới và phát triển”.

Bà Lê Thị Thuý Sen - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng - cho biết, trong thời gian tới, toàn tòa soạn sẽ quyết tâm hơn nữa thực hiện đổi mới, sáng tạo hội nhập quốc tế với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy sức mạnh tập thể để nâng cao chất lượng Thời báo ngân hàng. Tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và ban lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, kiên định với sứ mệnh tuyên truyền đường lối, chính sách, pháp luật; phản ánh khách quan, kịp thời các vấn đề thực tiễn trong quản lý tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

Bà Lê Thị Thuý Sen - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng.

Cổng thông tin điện tử là Cổng thông tin của Ngân hàng Trung ương hiện đại, Thời báo Ngân hàng là kênh thông tin cập nhật, chính xác các thông tin kinh tế, ngân hàng như tỷ giá, tín dụng, lãi suất, chính sách mới, tư vấn chính sách, tư vấn tài chính, trợ lý AI hỗ trợ học tiếng Anh chuyên ngành, tư vấn tài chính tiêu dùng, AI dữ liệu tài chính, ngân hàng; Tạp chí Ngân hàng là diễn đàn khoa học mang tri thức tài chính ngân hàng trên thế giới về Việt Nam và mang thông tin tài chính ngân hàng Việt Nam ra thế giới trong lĩnh vực tài chính tiền tệ, hoạt động ngân hàng; phát triển mạnh các kênh truyền thông trên mạng xã hội như Facebook, TikTok…

Ngành ngân hàng luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, thông tin liên quan đến lĩnh vực ngân hàng nhạy cảm, lan truyền nhanh do đó vai trò của các cơ quan báo chí của ngành cần có trách nhiệm cao trong việc truyền thông chính sách và truyền thông nâng cao nhận thức, bảo vệ người tiêu dùng...