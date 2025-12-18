18K Watches – Cửa hàng đồng hồ luxury từ niềm tin và lịch sử

Với sứ mệnh mang đến “ Tạo vật thời gian tốt nhất ” dành cho khách hàng, 18K Watches tự hào là địa chỉ chuyên cung cấp đồng hồ Thụy Sĩ uy tín nhất.

Lịch sử và không gian cửa hàng

18K Watches là đơn vị chuyên mua bán và ký gửi đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng tại Việt Nam. Trải qua gần 10 năm hoạt động trên thị trường, 18K Watches từng bước khẳng định uy tín trong cộng đồng người chơi và sưu tầm đồng hồ nhờ chính sách minh bạch, giá cạnh tranh và dịch vụ cực kỳ chuyên nghiệp.

Không gian cửa hàng của chúng tôi có diện tích hơn 100m², được thiết kế theo phong cách hiện đại. Cửa hàng nổi bật với hai tông màu trắng và đen sang trọng. Hệ thống tủ kệ trưng bày được bố trí gọn gàng, khoa học mang lại trải nghiệm lạ mắt, đẳng cấp cho khách hàng khi tham khảo và giao dịch sản phẩm.

Thuyền trưởng của 18K Watches là CEO Nguyễn Thị Thu Hương. Chị là người sở hữu hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và từng học tập và làm việc tại Thụy Sĩ ( Kinh đô thời gian ) của thế giới. Chính nền tảng này đã định hình dịch vụ chuẩn mực cho hệ thống ngay từ những ngày đầu tới nay.

18K Watches là đơn vị chuyên mua bán và ký gửi đồng hồ Thụy Sỹ chính hãng tại Việt Nam.

Trải nghiệm khách hàng khi đến với 18K Watches

Tư vấn trực tiếp

Tại 18K Watches, mỗi khách hàng đều được đón tiếp bởi chuyên viên tư vấn được đào tạo bài bản với mô hình 1:1. Khách hàng sẽ được trao đổi trực tiếp và tư vấn tất cả các thông tin liên quan tới sản phẩm. Đồng thời chúng tôi luôn lắng nghe dựa trên nhu cầu thực tế, phong cách và mục tiêu sử dụng của bạn. Mọi thông tin đều được chia sẻ minh bạch, dễ hiểu và chuẩn xác.

Khách hàng được đón tiếp bởi chuyên viên tư vấn.

Không áp lực mua bán

18K Watches đặt trải nghiệm khách hàng lên hàng đầu. Địa chỉ là nơi mỗi cuộc gặp gỡ đều diễn ra trong không gian thoải mái, riêng tư và không áp lực mua bán. Khách hàng được tự do tham khảo, trò chuyện và trải nghiệm đồng hồ lên tận tay, với sự hỗ trợ tinh tế từ đội ngũ tư vấn khi cần. Phong cách phục vụ chuẩn mực, lịch thiệp giúp khách hàng cảm nhận sự tôn trọng tuyệt đối và trải nghiệm đẳng cấp như thượng đế, đúng tinh thần của một cửa hàng đồng hồ cao cấp.

Tôn trọng mọi tiêu chuẩn cá nhân

Tại 18K Watches, mọi nhu cầu và tiêu chuẩn riêng của khách hàng đều được lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng tối đa. Dù khách hàng tìm kiếm một mẫu đồng hồ phù hợp gu cá nhân, ngân sách cụ thể, mục tiêu sử dụng. Thậm chí ngay cả khi bạn có ý định hướng đầu tư, đội ngũ 18K Watches luôn chủ động tư vấn linh hoạt và cá nhân hóa giải pháp. Không áp đặt lựa chọn, không giới hạn trải nghiệm, 18K Watches mang đến đúng điều khách hàng, từ đó tạo nên sự hài lòng trọn vẹn.

18K Watches - Cửa hàng kinh doanh các thương hiệu đồng hồ cao cấp

18K Watches quy tụ những thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ danh tiếng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ sưu tầm, đầu tư đến sử dụng hằng ngày. Chúng tôi cung cấp gần 30 hãng đồng hồ Thụy Sĩ và nổi bật hơn cả là 1 số thương hiệu sau :

Rolex : Rolex là thương hiệu đồng hồ được yêu thích bậc nhất thế giới, nổi bật với độ bền, thiết kế sang trọng và độ chính xác cao. Tại 18K Watches, các dòng phổ biến như : Datejust, Day-Date, Submariner, GMT Master II, Sky-Dweller… luôn nằm trong nhóm được quan tâm hàng đầu.

Hublot : Hublot gây ấn tượng với triết lý “ The Art of Fusion ” khi kết hợp giữa chế tác truyền thống và vật liệu hiện đại. Các BST Hublot mà18K Watches cung cấp như : Classic Fusion, Big Bang hay Spirit of Big Bang đều rất được ưa chuộng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng yêu thích sự khác biệt và phong cách mạnh mẽ.

Omega : Omega là thương hiệu Thụy Sĩ lâu đời với chất lượng đã được khẳng định. Tại 18K Watches, Omega được bán với mức giá cạnh tranh, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận đồng hồ cao cấp. Danh mục đa dạng từ Seamaster, Speedmaster đến De Ville, Constellation, phù hợp nhiều phong cách và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Longines : Đồng hồ Longines là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sản phẩm Thụy Sĩ với mức giá hợp lý. Tại 18K Watches, Longines sở hữu danh mục phong phú từ Dresswatch thanh lịch đến các mẫu thể thao. Thương hiệu này phù hợp cho cả người mới chơi đồng hồ lẫn khách hàng muốn nâng cấp bộ sưu tập.

18K Watches : Cửa hàng của Niềm tin & Đẳng cấp

18K Watches không chỉ đơn thuần là nơi mua bán những chiếc đồng hồ xa xỉ, mà là điểm đến nơi khách hàng tìm thấy niềm tin, giá trị và đẳng cấp thực sự. Chúng tôi bán sự an tâm thông qua quy trình minh bạch, tư vấn trung thực và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp. Chúng tôi bán giá trị bằng việc giúp khách hàng hiểu rõ chiếc đồng hồ mình lựa chọn từ kỹ thuật, lịch sử đến khả năng giữ giá và sưu tầm.

Và hơn hết, 18K Watches mang đến trải nghiệm tuyệt vời, nơi mỗi khách hàng được tôn trọng và phục vụ tận tình. Chính sự nhất quán trong chất lượng, đạo đức nghề nghiệp và phong cách phục vụ đã giúp 18K Watches khẳng định vị thế hàng đầu hiện nay.